Морпіхи разом з артилеристами нещадно нищать російських окупантів (відео)

Поки на росії несуть гвоздики на могили ліквідованих в Україні окупантів, миколаївські морпіхи разом з артилеристами корегують САУ «Гвоздика» і передають «привіт» поки ще живим окупантам, які топчуть українську землю на Півдні.

Відео зі сторінки 36-ої окремої бригади морської піхоти імені контр-адмірала Михайла Білинського, передає NNS.

122-мм української люті та ненависті до ворога з кожним пострілом наближають нашу перемогу. Остаточні втрати ворога внаслідок роботи арти ще уточнюються, але з впевненістю можна сказати, що це як техніка, так і жива сила противника.

Де б не ховали окупанти свої позиції та техніку, розвідка та аеророзвідка 36-ої окремої бригади морської піхоти імені контр-адмірала Михайла Білинського знайде їх, та разом з артилерією 63-ої окремої механізованої бригади відправлять на концерт до Кобзона.

Музика: ПІСНЯ Fuck You Putin (Welcome to Ukraine) ВИКОНАВЕЦЬ DJ Zavala, DMNTED

