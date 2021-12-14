Погода в Україні незабаром зміниться – синоптики прогнозують, що як денна так і нічна температура будуть з позначкою “мінус”, а сніг очікується ледь не щодня.

Що буде з синоптичною ситуацією в країні в наступні два тижні пише РБК-Україна, передає NNS.

Так, за прогнозом синоптиків Gismeteo, зниження температури до -1… -6 вдень і -3… -9 вночі слід чекати у другій декаді грудня, тобто з 20-х чисел. На півдні, звичайно, температура буде вище.

Опадів буде чимало – сніг очікується майже щодня.

Погода в Україні цього тижня

А ось на цьому тижні, 13-19 грудня, температура буде поки що вище нуля вдень і трохи нижче – вночі. Буде в основному похмуро, опади у вигляді дощу і мокрого снігу (в залежності від температури).

Що буде з погодою сьогодні?

За прогнозами Наталки Діденко, в Україні 14 грудня очікується в основному похмура погода, хіба що на Закарпатті може бути трохи сонця.

На решті території в основному “волога щільна хмарність”, місцями невеликі опади – мокрий сніг, мряка.

Температура повітря у вівторок коливатиметься від -2 морозу до +3 тепла.