Українці зможуть отримати фізичні банківські картки для виплат винагороди за вакцинацію проти коронавірусу. Однак ця можливість буде доступна лише для тих, хто отримуватиме “тисячу Зеленського” через Monobank.

Про це повідомив співзасновник банку Олег Гороховський в Telegram, інформує УНІАН, передає NNS.

Гороховський показав, як виглядатиме карта для “тисячі Зеленського”. Фізична карта отримає той же дизайн, що і віртуальна. Вона буде зеленого кольору.

“Замовили пластик “єПідтримка” і хочемо встигнути до кінця року дати можливість клієнтам його замовляти додатково до своєї віртуальної карти”, написав співзасновник Monobank.

Однак точних термінів початку видачі фізичних карт для тисячі за вакцинацію Гороховський не вказав. Проте ця новина вже порадувала багатьох українців. Вся річ у тому, що не у всіх є можливість оплатити товари через телефон, адже функція NFC доступна не у всіх смартфонах. Фізична карта в таких ситуаціях виявиться вельми до речі.

Тисяча за вакцинацію: що відомо

15 Листопада 2021 року президент Володимир Зеленський заявив, що в рамках нової програми підтримки креативного, спортивного та транспортного секторів економіки українці, які отримали дві дози антикоагулянтної вакцини, зможуть отримати через додаток “Дія” по 1 тис. грн.

Ці гроші можна буде витратити на придбання абонементів в спортзали, відвідування кінотеатрів, театрів, купити квитки для подорожей всередині країни та ін.

Тисячу за вакцинацію можна буде витратити на ліки

Також Зеленський запевнив, що для вакцинованих громадян, які не зареєстровані в додатку “Дія”, держава забезпечить альтернативну можливість отримати ці гроші.

18 листопада Верховна Рада попередньо схвалила виділення 3 мільярдів на виплати вакцинованим. А 2 грудня 2021 року парламент виділив з державного бюджету на 2021 рік 8 млрд грн. Їх направлять на реалізацію програми “тисяча Зеленського”. Гроші отримають всі вакциновані українці.

У Міністерстві цифрової трансформації повідомили, що виплати тисячі за вакцинацію почнуться вже з 20-21 грудня.

Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію дізнавайтеся на сайті vaccination.covid19.gov.ua.

1000 гривень за вакцинацію. Як подати заявку: інструкція