Мобілізація в Україні: у Верховній Раді пропонують змінити правила щодо відправки на фронт чоловіків, які не мають військового досвіду чи давно служили в армії. А саме запровадити мінімальний термін підготовки для таких мобілізованих.

Про це йдеться у проекті закону, який подано до Верховної Ради, передає НСН.

Нещодавно в Україні великого резонансу набула трагічна ситуація з мобілізованим з Тернополя, який, не маючи досвіду, потрапив у зону бойових дій, де невдовзі загинув.

“Після початку повномасштабної рашистської агресії проти України немало є сигналів про те, що мобілізованих, які не мають жодного досвіду військової служби, або давно служили в армії (і, відповідно, втратили професійні навички, потребують оновлення відповідних знань тощо), доволі швидко направляють у військові підрозділи, які перебувають у зоні бойових дій, і, як наслідок, непідготовлені новобранці нерідко стають простими «мішенями» для ворогів, ми зазнаємо втрат особового складу (загиблими і пораненими), яких могли би уникнути при мудрішому підході до мобілізації та розпорядження мобілізованими”, пояснюють автори законопроекту.

Мобілізація в Україні – що пропонують змінити

Так, згідно цього законопроекту, планується внести зміни до статті 39 Закону України “Про військовий обов’язок і військову службу” щодо мінімального терміну військової підготовки мобілізованих.

“Доречно внести зміни до законодавства і передбачити мінімальний термін підготовки для мобілізованих, що не служили в армії, а також окреме обмеження для тих, хто не служив в армії протягом останніх 5 років”, йдеться в пояснювальній записці до законопроекту. Мобілізовані, які до мобілізації не мали досвіду проходження військової служби або навчальних зборів за відповідною військово-обліковою спеціальністю, можуть бути направлені у зону бойових дій та допущені до виконання бойових завдань після не менше, ніж трьох місяців підготовки за відповідною військово-обліковою спеціальністю (або швидше – за добровільної письмової згоди мобілізованого). Мобілізовані, які протягом останніх п’яти років до мобілізації не мали досвіду проходження військової служби або навчальних зборів за відповідною військово-обліковою спеціальністю, можуть бути направлені у зону бойових дій та допущені до виконання бойових завдань після не менше, ніж одного місяця підготовки за відповідною військово-обліковою спеціальністю (або швидше – за добровільної письмової згоди мобілізованого), йдеться у проекті закону.

Приводом для подібних змін закону, як зазначається, став трагічний випадок з мешканцем Тернополя Богданом Покітком, якого мобілізували, вручивши повістку на вулиці, незабаром він, не маючи військового досвіду, вже був у зоні бойових дій, де загинув через місяць після вручення повістки.

Ініціатором цього законопроекту виступив народний депутат від фракції “Слуга народу” Георгій Мазурашу.

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