Окупанти мінують лівий берег Дніпра на Запорізькому напрямку (відео)

Російські окупаційні війська мінують лівий берег Дніпра та встановлюють загородження проти плавзасобів на Запорізькому напрямку.

Про це повідомив речник об’єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку Валерій Шершень в ефірі національного телемарафону, передає НСН.

“Окрім мінування на лівому березі Дніпра… спостерігається встановлення загороджень проти човнів та плавзасобів, в районах окупованих населених пунктів Нижній Рогачик, Дніпрорудне, Велика Знам’янка та Кам’янка Дніпровська”, сказав він.

За словами Шершня, на Запорізькому напрямку російські загарбники ведуть так звану активну оборону на Новопавлівському та Оріхівському напрямках.

Нагадаємо, цієї доби на Таврійському напрямку ворог здійснив 410 обстрілів, завдав шість авіаударів на Донецькому напрямку та три – на Запорізькому. А також було зафіксовано п’ять ударів дронами-камікадзе.

При цьому, за словами речника об’єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку Валерія Шершня, на Авдіївському напрямку противник здійснив низку авіаударів біля Авдіївки та Первомайського.

Окупанти мінують лівий берег Дніпра і встановлюють загородження – Валерій Шершень. Відео

Раніше ми повідомляли, що окупанти примушують виїжджати жителів з Токмака, міста, яке самі і обстрілюють, провокуючи паніку.

За словами голови міської військової адміністрації Токмака Олександра Чуба, основна мета російської «евакуації» – це звільнення будинків місцевих жителів і розселення туди російських військових.

Крім того, російські окупаційні сили продовжують вивозити з міста різноманітне майно.

Депутат Запорізької обласної ради Аскад Ашурбеков також зазначив, що російські окупаційні сили намагаються поширювати панічні настрої серед місцевого населення.

У регіоні залишається велика кількість як особового складу, так і техніки російської армії, додав Ашурбеков.

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