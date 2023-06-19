Мертвих тварин продовжує виносити на берег Чорного моря після підриву Каховської ГЕС (фото, відео)

Після підриву росіянами Каховської ГЕС сильно постраждала дика природа України. Туши мертвих тварин продовжує виносити на берег Чорного моря, повідомляє НСН.

Так, 18 червня в мережі з’явилося відео з тимчасово окупованої російським ворогом Ялти, куди винесло мертвого дикого кабана.

На опублікованих кадрах видно, що загибла тварина лежить на пляжі, а біля неї скупчилися шоковані відпочивальники, які щойно купалися поруч з цим кабаном.

У Ялті на берег винесло мертвого кабана. Відео

Крім того, кільки днів тому працівники Національного природного парку “Тузлівські лимани”, що на території Білгород-Дністровського району Одеської області, виявили 149 загиблих тритонів на березі моря.

Ці тварини занесені до Червоної книги України.

Більш того, до узбережжя Чорноморця у Болгарії прибило тушу мертвої корови. Це вже третій подібний випадок у країні за два тижні, пише Nova.bg.

До цього мертвих тварин після 6 червня знаходили в районі муніципалітету Царево, а за кілька днів — також в районі міста Чорноморець.

Як зазначають у виданні, поки неясно, чи загинули тварини в катастрофі Каховської ГЕС в Україні, але в регіональному управлінні BFSA уточнили, що всі мертві корови були знайдені без вушних бирок, які має худоба, вирощена в ЄС.

Як пише Європейська правда, першу тварину не могло принести до берегів Болгарії з Херсонщини, оскільки її знайшли на березі вже у день підриву Каховської ГЕС. Однак щодо інших двох випадків — це “потенційно можливо”.

Мер міста Чорноморець висловив припущення, що корови могли опинитися у морі через інцидент з кораблем, що перевозив худобу.

Водночас, Морська адміністрація повідомила, що їм невідомо про будь-які інциденти із суднами, що перевозили живу худобу.

Також журналісти з Одеси повідомляють, що на берег виносить мертвих тварин. Відео

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