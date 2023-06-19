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Мертвих тварин продовжує виносити на берег Чорного моря після підриву Каховської ГЕС (фото, відео)

Журналіст
мертвих тварин продовжує виносити на берег
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Після підриву росіянами Каховської ГЕС сильно постраждала дика природа України. Туши мертвих тварин продовжує виносити на берег Чорного моря, повідомляє НСН.

Так, 18 червня в мережі з’явилося відео з тимчасово окупованої російським ворогом Ялти, куди винесло мертвого дикого кабана.

На опублікованих кадрах видно, що загибла тварина лежить на пляжі, а біля неї скупчилися шоковані відпочивальники, які щойно купалися поруч з цим кабаном.

У Ялті на берег винесло мертвого кабана. Відео

Крім того, кільки днів тому працівники Національного природного парку “Тузлівські лимани”, що на території Білгород-Дністровського району Одеської області, виявили 149 загиблих тритонів на березі моря.

Ці тварини занесені до Червоної книги України.

берег чорного моря 1

берег чорного моря 2

берег чорного моря

Більш того, до узбережжя Чорноморця у Болгарії прибило тушу мертвої корови. Це вже третій подібний випадок у країні за два тижні, пише Nova.bg.

До цього мертвих тварин після 6 червня знаходили в районі муніципалітету Царево, а за кілька днів — також в районі міста Чорноморець.

Як зазначають у виданні, поки неясно, чи загинули тварини в катастрофі Каховської ГЕС в Україні, але в регіональному управлінні BFSA уточнили, що всі мертві корови були знайдені без вушних бирок, які має худоба, вирощена в ЄС.

Як пише Європейська правда, першу тварину не могло принести до берегів Болгарії з Херсонщини, оскільки її знайшли на березі вже у день підриву Каховської ГЕС. Однак щодо інших двох випадків — це “потенційно можливо”.

Мер міста Чорноморець висловив припущення, що корови могли опинитися у морі через інцидент з кораблем, що перевозив худобу.

Водночас, Морська адміністрація повідомила, що їм невідомо про будь-які інциденти із суднами, що перевозили живу худобу.

Також журналісти з Одеси повідомляють, що на берег виносить мертвих тварин. Відео

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