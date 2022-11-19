Мережа АТБ озвучила новини для клієнтів

Мережа АТБ озвучила новини українцям. В компанії створили нову інтернет-сторінку мережі. Адже раніше клієнти час від часу скаржились на роботу попереднього сайту та додатку.
Тепер нова сторінка об’єднала в собі дві платформи – інтернет-магазин та головний сайт АТБ, передає NNS.
Надалі покупці та партнери АТБ в єдиному ресурсі мають змогу:
- – слідкувати за усіма акціями мережі, та новинами.
- – робити замовлення товарів з доставкою та самовивозом з магазинів «АТБ».
- – відстежувати статуси замовлень та корегувати їх в оновленому особистому кабінеті
- – переглядати та відгукуватися на вакансії у розділі кар’єра.
- – замовляти сертифікати для покупок в «АТБ»
- – переглядати спеціальні пропозиції по карті «АТБ»
- – користуватися розділом для партнерів (тендери, кабінет постачальника, розділ для рекламодавців і т.н.)
В мережі супермаркетів зазначили, що оновили кожен розділ сайту. І тепер цей ресурс має бути ще зручнішим та кориснішим для клієнтів АТБ.
Посилання на єдиний сайт тут
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