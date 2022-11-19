5 /5
Based on 5 ratings
56
Україна
Тег:
56

Мережа АТБ озвучила новини для клієнтів

Дата
Мережа АТБ

Мережа АТБ озвучила новини українцям. В компанії створили нову інтернет-сторінку мережі. Адже раніше клієнти час від часу скаржились на роботу попереднього сайту та додатку.

Тепер нова сторінка об’єднала в собі дві платформи – інтернет-магазин та головний сайт АТБ, передає NNS.

Надалі покупці та партнери АТБ в єдиному ресурсі мають змогу:

  • – слідкувати за усіма акціями мережі, та новинами.
  • – робити замовлення товарів з доставкою та самовивозом з магазинів «АТБ».
  • – відстежувати статуси замовлень та корегувати їх в оновленому особистому кабінеті
  • – переглядати та відгукуватися на вакансії у розділі кар’єра.
  • – замовляти сертифікати для покупок в «АТБ»
  • – переглядати спеціальні пропозиції по карті «АТБ»
  • – користуватися розділом для партнерів (тендери, кабінет постачальника, розділ для рекламодавців і т.н.)

В мережі супермаркетів зазначили, що оновили кожен розділ сайту. І тепер цей ресурс має бути ще зручнішим та кориснішим для клієнтів АТБ.

Посилання на єдиний сайт тут

Мережа АТБ озвучила новини для клієнтів

Джерело

АТБ і Варус – як працюють супермаркети за відсутності електрики

Долучитися до обговорення

To Top