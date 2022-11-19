Мережа АТБ озвучила новини для клієнтів

Мережа АТБ озвучила новини українцям. В компанії створили нову інтернет-сторінку мережі. Адже раніше клієнти час від часу скаржились на роботу попереднього сайту та додатку.

Тепер нова сторінка об’єднала в собі дві платформи – інтернет-магазин та головний сайт АТБ, передає NNS.

Надалі покупці та партнери АТБ в єдиному ресурсі мають змогу:

– слідкувати за усіма акціями мережі, та новинами.

– робити замовлення товарів з доставкою та самовивозом з магазинів «АТБ».

– відстежувати статуси замовлень та корегувати їх в оновленому особистому кабінеті

– переглядати та відгукуватися на вакансії у розділі кар’єра.

– замовляти сертифікати для покупок в «АТБ»

– переглядати спеціальні пропозиції по карті «АТБ»

– користуватися розділом для партнерів (тендери, кабінет постачальника, розділ для рекламодавців і т.н.)

В мережі супермаркетів зазначили, що оновили кожен розділ сайту. І тепер цей ресурс має бути ще зручнішим та кориснішим для клієнтів АТБ.

Посилання на єдиний сайт тут

Джерело

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