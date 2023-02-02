“Мені за це нічого не буде” – учасник скандальних п’яних вечірок радіє своїй популярності (відео)

Один з хлопців, який ймовірно причетний до скандальних п’яних вечірок у Києві, де принижували дівчат, записав відеозвернення. Він радий тому, що про нього говорить уся Україна, а також не боїться відповідальності, бо за його словами, йому нічого не буде.

Відповідне відео було опубліковано в соціальних мережах, передає НСН.

“Зараз про мене говорить уся Україна, і то дуже добре. Бо люди витрачають багато грошей на таку рекламу, роками до цього ідуть. А мені 19 років, я в Києві і про мене усі говорять. Я в шоці”, зазначив молодик.

Він додав, що не боїться відповідальності, бо дівчата, які брали участь у цих вечірках, “ніяких претензій не мають”.

“Нічого протизаконного я не зробив – дівчата ніяких претензій не мають. Які можуть бути питання?.. Мені цей хайп подобається, я розумію, що мені за це не буде. Максимум якісь неадекватні, які не знають ситуації, прийдуть і за хочуть мене побити”, резюмував хлопець.

Також хлопець ще вчора проводив трансляції в ТікТок, де заявляв, що не змінив своєї думки, а його нібито “не так зрозуміли”.

Що відомо про учасників п’яних вечірок у Києві

Ввечері 31 січня, у соцмережі з’явилась інформація про те, що у Києві група молодиків нібито пропонує дівчатам алкоголь і наркотики, а потім ґвалтує їх. Зловмисники завантажували докази своїх “розваг” у закриті акаунти однієї із соцмереж. Цю “забаву” вони називали “Покажемо вам, які навколо ш****и”.

Вже 1 лютого в Києві правоохоронці провели обшуки в організаторів так званих “п’яних вечірок”, на яких дівчат могли “накачувати” алкоголем та домагалися їх. За цим фактом було відкрито кримінальне провадження за частиною 3 статті 302 ККУ. Це створення або утримання місць розпусти і звідництво.

З’ясувалося, що скандальні блогери родом з Івано-Франківської області, вони начебто нещодавно переїхали до столиці.