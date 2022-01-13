Медикам підвищили мінімальну зарплату: скільки отримуватимуть

Кабінет міністрів України прийняв постанову про підвищення заробітної плати медикам. Скільки отримуватимуть у 2022 році?

Про це голова комітету Верховної Ради з питань здоров’я нації Михайло Радуцький пише у своєму Telegram-каналі, передає NNS.

За його словами, місячна зарплата медпрацівників, які працюють закладах охорони здоров’я, має бути не меншою, аніж 20 тис. грн для лікарів та 13,5 тис. грн – для середнього медперсоналу

Лікарі первинної ланки таку зарплату мають отримувати у разі, якщо сімейного лікаря обрали не менш як ніж 70% пацієнтів від оптимального обсягу практики первинної медичної допомоги

Якщо лікар або спеціаліст працюють неповний робочий день, оплата праці за новими вимогами здійснюється пропорційно до відпрацьованого часу.

Нагадаємо, наприкінці 2021 року медики київських міських лікарень отримали додаткові виплати. Їм сплатили від 6000 до 10 000 гривень допомоги з міського бюджету.

У червні минулого року президент України Володимир Зеленський підписав указ про підвищення мінімального розміру заробітної плати для медичних працівників під час виступу, присвяченого Дню медика.

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