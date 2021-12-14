Медикам доплачуватимуть за престижність праці: якою буде надбавка

На розгляді Кабінету Міністрів знаходиться проект постанови про встановлення з 1 січня 2022 року доплати за престижність праці медичним працівникам, що має збільшити розмір зарплатних виплат.

Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті Факти.

Йдеться про досить суттєві суми, так, спеціалістам з базовою вищою та неповною вищою медичною освітою обіцяють до 300% від окладу, а для лікарів та професіоналів з вищою немедичною освітою, допущених до медичної діяльності в закладах охорони здоров’я, — до 500%.

Надбавки пропонується розраховувати, ґрунтуючись на розмірі посадового окладу (тарифної ставки) працівника 1 тарифного розряду за Єдиною тарифною сіткою (з 1 грудня 2021 року становить 2893 гривень).

Конкретний розмір надбавки за престижність у 2022 році встановлюватиме керівник закладу за погодженням з профкомом, однак у результаті зарплата медиків не повинна бути нижчою:

13500 грн — для фахівців з базовою вищою та неповною вищою медичною освітою;

20000 грн — для лікарів та професіоналів з вищою немедичною освітою, допущених до медичної діяльності в закладах охорони здоров’я.

Крім того, в схваленому Радою державному бюджеті на 2022 рік додатково передбачено фінансування у розмірі 2 млрд грн. для збільшення заробітних плат медичним працівникам установ, які перебувають в управлінні Міністерства охорони здоров’я України.

Лікарям піднімуть зарплати з 1 січня. Зеленський озвучив суми

Як діяти якщо сімейний лікар захворів або звільнився