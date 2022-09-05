McDonald’s незабаром запрацює у Києві – стало відомо, які ресторани готуються до відкриття

Офіційної інформації про дату відкриття мережі ресторанів McDonald’s у Києві поки що немає, але підготовку до роботи в закладах приховати неможливо, пише kiev.vgorode.ua.

Кияни діляться в інтернеті локаціями американських фаст-фудів, які, ймовірно, незабаром відкриються у столиці.

Нагадаємо, ресторани McDonald’s, як і більшість інших закладів харчування, припинили роботу в Києві першого ж дня російського вторгнення – 24 лютого.

Наразі багато кафе, барів і ресторанів у столиці відкрилися, але McDonald’s тільки готується відновити роботу. Офіційно було заявлено, що заклади мережі мають відкритися в Україні насамперед у Києві та західних регіонах.

Про те, що в багатьох ресторанах уже йде підготовка до відкриття, повідомляє Telegram-канал “Реальний Київ” із посиланням на своїх підписників, які поділилися цією інформацією, передає NNS.

Ця інформація не є підтвердженою, проте вона буде цікава всім любителям найвідомішої мережі фаст-фуду у світі.

Метро Дарниця

“Мак” на Дарниці готується до відкриття, у ньому вже наводять лад. За словами одного із співробітників, вони відкриються протягом кількох тижнів.

Вулиця Вишгородська

Готується до відкриття – все миють та прибирають.

Метро Почайна

Усередині спостерігається рух.

Метро Харківська

Ресторан прибирають як усередині, так і зовні, готують до відкриття.

Метро Мінська

Ведеться прибирання.

Метро Майдан Незалежності

Відкриття буде приблизно 5 вересня, повідомив працівник, якого звуть саме цього дня вперше на роботу.

Метро Позняки

Багато працівників, на другому поверсі вже світло включали. Говорять, до жовтня відкриють.

Метро Житомирська

Протягом кількох тижнів відкривається. “Працюю там, то знаю”.

Борщагівка

McDonald’s у ТРЦ “Апрель” на Великій кільцевій також готується до відкриття. “Бачив через відкритий службовий вхід, як на повний хід йде прибирання”.

Метро Деміївська

Усередині були робітники, щось робили.