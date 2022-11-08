Матеріальна допомога від роботодавця – як і хто може її отримати

Що таке матеріальна допомога від роботодавця, хто і як може її отримати.

Українці, які офіційно працевлаштовані, можуть отримати матеріальну допомогу від свого роботодавця. Проте для цього потрібно мати конкретні підстави.

Що передбачає матеріальна допомога працівнику та як її правильно оформити розповідає NNS з посиланням на finance.ua.

Що таке матеріальна допомога від роботодавця

Матеріальна допомога працівнику — це фінансова підтримка або нецільова благодійна допомога працівнику. Виплачується вона роботодавцем одноразово та лише за заявою найманого працівника.

Щоб підтримати працівників, роботодавець може надати разову нецільову благодійну допомогу (НБД), при цьому не сплачувати податків.

Матеріальну допомогу працівнику вважають разовою, тільки якщо дотримані умови:

допомога виплачується окремим працівникам;

необхідність у допомозі виникла несподівано;

керівник підприємства на власний розсуд приймає рішення видати допомогу і визначає її розмір.

Як отримати допомогу

Щоб отримати грошову підтримку, людина має звернутися до роботодавця з заявою. У ній працівник повинен попросити про надання грошової виплати та вказати підстави, що зумовлюють необхідність виплати відповідної матеріальної допомоги.

Після отримання заяви роботодавець приймає рішення про надання матеріальної допомоги працівнику та визначає її суму.

Потім формується та затверджується відповідний наказ, і працівник отримує свої виплати.

У 2022 році працівник може попросити про грошову допомогу:

у звʼязку зі скрутним становищем через війну;

на лікування;

інші вагомі причини.

Своєю чергою допомога на лікування може бути двох типів:

допомога на лікування та медичне обслуговування — надається особисто працівнику;

цільова благодійна допомога на лікування — перераховується у медзаклад.

Яка сума допомоги

Як зазначалося вище, роботодавець на власний розсуд приймає рішення видати допомогу своєму працівнику та самостійно визначає її розмір.

Грошові виплати бухгалтер підприємства не включає до оподатковуваного доходу працівника, якщо розмір допомоги у 2022 році не перевищує 3470 грн.

Тобто, щоб нецільова благодійна допомога не підлягала оподаткуванню, її сума не повинна перевищувати 3470 грн сукупно на весь рік.

Якщо розмір підтримки буде вищий, вона оподатковується за ставкою 18% і військовим збором — 1,5%.

Крім того, роботодавцю слід памʼятати, що виплата має бути разовою та надаватися окремому працівнику. В іншому випадку, матеріальна допомога буде прирівнюватися до заробітної плати (тобто оподатковуватися).