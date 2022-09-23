Українські підприємці збираються скоротити кількість своїх співробітників у 2023 році.

Майже третина – 28% – українських бізнесів будуть змушені скорочувати кількість своїх співробітників у 2023 році. Наймати нових мають намір лише 19%.

Про це свідчать результати опитування членських компаній (понад 1000) Європейської Бізнес Асоціації (ЄБА), передає NNS з посиланням на “Обозреватель”.

Утім, більшість компаній – 53% – мають намір зберегти поточні команди в наступному році. Тобто, не розширятись – але й не звільняти своїх співробітників.

“Лише 1 із 5 СЕО планує наймати нових людей наступного року. Тоді як більшість директорів, а саме 53%, стверджують про плани утримати команду без змін, решта 28% будуть змушені вдаватися до скорочення штату. При цьому минулого року більш як половина компаній планували розширення штату”, розповіли в ЄБА.

Водночас у Верховній Раді ухвалили закон, який передбачає компенсації українським роботодавцям єдиного соціального внеску (ЄСВ) за сприяння працевлаштуванню довгострокових безробітних. А також частини видатків на зарплату при працевлаштуванні низки вразливих категорій громадян.

Документ впроваджує “стимулювання для роботодавців за допомогою компенсації ЄСВ або частини заробітної плати з Фонду з безробіття за працевлаштування” низки категорій осіб. Зокрема:

молоді (наприклад, перше робоче місце);

учасників бойових дій;

самотніх батьків, батьків з інвалідністю;

осіб за 5 років до досягнення пенсійного віку;

осіб з інвалідністю;

довгострокових безробітних та інших вразливих категорій громадян.

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