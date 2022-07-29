Масове вбивство українських полонених в Оленівці – що відомо

Масове вбивство українських полонених у колонії в окупованій Оленівці влаштували найманці приватної військової компанії Вагнера за особистої команди російського олігарха Євгена Пригожина, який вважається власником ПВК.

Про це NNS дізнався з повідомлення Головного управління розвідки Міноборони.

У розвідці заявили, що теракт в Оленівці стався у новій споруді на території промзони, яку обладнали для утримання полонених, вивезених із “Азовсталі”. Українських захисників перевели до будівлі два дні тому.

ГУР назвав убивство українських полонених в Оленівці свідомою провокацією й актом тероризму, який влаштували найманці ПВК Вагнера (Ліга) за особистою командою “кухаря Путіна” Євгена Пригожина. Наголошується, що організація й виконання теракту не було погоджено з керівництвом міноборони РФ.

“Головна мета теракту – приховування фактів тотального розкрадання коштів, виділених на утримання українських військовополонених. Відомо, що 1 серпня на “об’єкт” мала прибути комісія з Москви для перевірки витрат виділених коштів та умов утримання бранців. Оскільки реальний стан будівлі й умови утримання в ній полонених не відповідали вимогам російського керівництва, “проблема” була вирішена шляхом знищення приміщення разом із розміщеними в ньому українцями”, повідомили у розвідці.

Ще однією метою вбивства полонених називається збільшення соціальної напруги в Україні, оскільки існує великий суспільний інтерес до долі захисників “Азовсталі”.

Інформація від СБУ

Служба безпеки України перехопила телефонні розмови, які підтверджують, що саме Росія підлаштувала так званий обстріл колонії в Оленівці.3

На аудіо, яке оприлюднила СБУ, ймовірно, два бойовики обговорюють події в Оленівці. Один з них каже, що очевидці не чули звуку прильоту ракети, а вибухи лунали окремо.

З розмов росіян у СБУ припускають, що росіяни могли влаштувати трагедію за рахунок вибухівки, яку вони розмістили у приміщенні колонії.

Більше того, судячи з наявних у мережі відео, в окремих приміщеннях колонії повністю вціліли вікна. Це свідчить про те, що епіцентр вибуху знаходився всередині будівлі, додають у відомстві.

Також попередній аналіз відео свідчить, що такі сліди від вибуху на стінах ймовірно могли залишилися саме через “внутрішнє джерело” вибуху.

У розпорядженні СБУ є декілька таких перехоплень, їх долучать як докази до відповідного кримінального провадження.

СБУ відкрила провадження за статтею про порушення законів та звичаїв війни.

Досудове розслідування справи почали і в Офісі генпрокурора.

Що сказали в ОП

Радник голови офісу президента Михайло Подоляк назвав удар по Оленівці “цинічною провокацією російських окупаційних військ”.

“Має місце умисне, цинічне, продумане масове вбивство росіянами українських полонених громадян, що буде розслідуватися офісом генерального прокурора та міжнародними слідчими групами”, заявив Подоляк.

Він каже, що це ретельно спланований удар по колонії, що був завданий російськими військами.

“В Оленівці немає оперативних військових цілей для української армії. Більше того, наші Збройні сили мають всі інструменти для точної ідентифікації об’єктів, які мають бути знищені: складів снарядів, оперативно-тактичних штатів, паливних баз”, повідомив Подоляк.

За його словами, масштабність та швидкість інформаційної кампанії з боку російських ЗМІ вказують на те, що це була саме спланована та організована акція.

“Ми знаємо, що частину полонених захисників перевели в барак, в який відбулося влучання, за декілька днів до злочину. Класична, цинічна та дуже продумана false flag operation”, твердить Подоляк.

Він вважає, що мета “оленівського злочину” – приховати дедалі більше свідчень про масштаби російських військових злочинів та тортур і зірвати домовленості щодо обмінів.

“А також дискредитувати ЗСУ та (в даному випадку) конкретні моделі іноземної реактивної зброї, яка наводить жах на російських окупантів”, додав Подоляк.

Він вважає, що мета провокації – створити резонанс в Україні та налаштувати населення різних країн проти Збройних сил.

Інформацію щодо загиблих буде встановлювати українська розвідка та спецслужби, сказав Подоляк.

Що це за в’язниця

Саме в цю в’язницю відправили частину військових, які здались у Маріуполі на “Азовсталі”. Тоді у полон потрапили понад дві тисячі українських військових.

Російські телеканали показують кадри нібито з місця удару.

Міноборони Росії також у своєму ранковому зведенні заявило, що по слідчому ізолятору в Оленівці, де утримуються полонені українські військовослужбовці, зокрема з “Азова”, завдали удару – нібито з американської реактивної системи залпового вогню HIMARS.

Після цього державний телеканал “Росія 24” показав кадри – як стверджується, зруйнованого корпусу колонії. На них видно пробитий дах і покручені залізні двоярусні ліжка.

Співробітник ВДТРК Андрій Руденко у своєму телеграм-каналі опублікував відео, на якому видно обгорілі тіла загиблих та відірвані кінцівки.

Удар по колонії в окупованій Оленівці, де перебувають полонені українці – заява Генштабу ЗСУ, реакція командування “Азову”