В Україні готують масове списання кредитів: хто позбудеться боргів

В Україні може розпочатися масштабне списання кредитів із громадян. Борги, звісно, спишуть не всім. Проте влада хоче звільнити деяких позичальників від обов’язку платити за кредитами, які були видані банками на придбання нерухомого та рухомого майна.

Іншими словами – на купівлю квартир та автомобілів. Кредити спишуть лише тим, хто через війну втратив це майно.

Про це повідомив голова Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Верховної Ради Данило Гетманцев у своєму Telegram, посилаючись на Тoday.ua передає NNS.

“За дорученням Президента погодили з Главою Нацбанку та Прем’єр-міністром розробку законопроекту про списання заборгованості зі споживчих кредитів на придбання рухомого і нерухомого майна, яке було знищено під час військових дій”, повідомляє нардеп.

Він також пише, що розроблений ними законопроект уже наступного тижня буде внесено на розгляд парламенту.

Через війну, яку розв’язала росія, в нашій країні немало власників зруйнованого житла. Саме про таких людей і подбали.

“Людина не повинна виплачувати борг за неіснуючий об’єкт”, пояснює свою позицію Гетьманцев.

Він також пояснив, у чому полягає камінь спотикання цього закону. Справа в тому, що кредити людям давала не держава, а давали комерційні банки. Отже, держава не має права розпоряджатися їхніми грошима та їхніми відносинами з клієнтами.

“Проблема полягає в тому, що ці люди заборгували не державі, а приватним банкам, і ми не можемо прийняти рішення, яке би поклало фінансовий тягар тільки на банки. Тому підключаються державні ресурси, можливо, також ресурси Фонду гарантування вкладів”, розкрив нардеп деякі деталі.

Насамперед, йтиметься про сумлінних позичальників, які до 24 лютого регулярно платили за кредитами і не мали заборгованості. Їм тільки потрібно буде подати відповідну заяву щодо боргу, який залишився, і довести документально, що до війни кредит виплачувався справно.

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