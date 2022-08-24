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Макрон заговорив українською, приїхав Джонсон, Байден дає найбільший транш – як Україну вітають з Днем Незалежності

Дата
з Днем Незалежності

24 серпня з Днем Незалежності Україну вітають світові лідери. Політики говорять про підтримку й вірять у перемогу нашої держави.

Хто і як підтримує Україну, пише NNS з посиланням на Gazeta.ua.

Прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон ніколи не сумнівався, що Україна переможе в боротьбі. Про це розповів у відеозверненні.

“Бо жодна сила на землі не здолає патріотизму 44 мільйонів українців. І скільки б це не зайняло часу, Сполучене королівство стоятиме поряд з Україною й забезпечуватиме всі можливі військові, економічні й гуманітарні потреби. Слава Україні!”, – привітав Джонсон.

Згодом стало відомо, що Джонсон приїхав до Києва. Із президентом Володимиром Зеленським він прогулявся центром столиці.

Відеозвернення до України записав президент Польщі Анджей Дуда.

“Ми, поляки, віримо, що вільна Україна, відбудована з руйнувань, буде тішитися добробутом у європейській спільноті. Прийміть, будь ласка, найкращі побажання з річницею вашої незалежності – в час, коли ми всі бачимо, яку незалежність має ціну. Нехай дружба міцно об’єднує поляків і українців. Хай живе незалежна Україна. Хай живе вільна Польща”, – сказав Дуда.

Президент Сполучених Штатів Америки Джозеф Байден оголосив найбільший пакет військової допомоги на $2,98 млрд.

“За останні пів року українці надихнули світ своєю надзвичайною мужністю й відданістю свободі. Вони рішучі та сильні перед повномасштабним вторгненням Росії в Україну”, – заявив він.

Відеозвернення записав канцлер Німеччини Олаф Шольц.

“Любі українки й українці! Ваша країна здолає темну тінь війни. Тому що ваша країна сильна й мужня”, – сказав Шольц.

Німеччина і надалі постачатиме зброю – від самохідних гаубиць до систем протиповітряної оборони.

Президент Франції Еммануель Макрон почав своє відеозвернення зі слів “Українки, українці” українською мовою.

“Ми підтримуємо ваших хоробрих солдатів на лінії фронту, ваших службовців і громадянське суспільство на “домашньому фронті”. Ми вітаємо ваші родини, які шукають притулку в Європейському Союзу. Наші школи відкрили двері для більш ніж трьох мільйонів українських дітей. Тож вони зможуть продовжити навчання, і повернутися додому, коли ця війна закінчиться”, – сказала президентка Європейської Комісії Урсула фон дер Ляєн.

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг привітав українців із Днем Незалежності.

“У День Незалежності України я віддаю шану хоробрим українським жінкам і чоловікам, які борються за свою свободу та свою країну. Ви можете продовжувати розраховувати на Альянс завжди. Україна переможе!”,сказав Столтенберг.

Столтенберг процитував вірш українського поета Тараса Шевченка під назвою “Та не однаково мені”.

Прем’єр-міністерка Фінляндії Санна Марін привітала з Днем Незалезності.

“Від щирого серця вітаємо Україну та героїчних українців із Днем Соборності. Ви сміливі і непохитні. Ми з вами. Ми не відвернемося. Ми не забудемо Україну та її народ. Слава Україні!”,написала посадовиця.

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