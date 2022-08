24 серпня з Днем Незалежності Україну вітають світові лідери. Політики говорять про підтримку й вірять у перемогу нашої держави.

Хто і як підтримує Україну, пише NNS з посиланням на Gazeta.ua.

Прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон ніколи не сумнівався, що Україна переможе в боротьбі. Про це розповів у відеозверненні.

“Бо жодна сила на землі не здолає патріотизму 44 мільйонів українців. І скільки б це не зайняло часу, Сполучене королівство стоятиме поряд з Україною й забезпечуватиме всі можливі військові, економічні й гуманітарні потреби. Слава Україні!”, – привітав Джонсон.

Згодом стало відомо, що Джонсон приїхав до Києва. Із президентом Володимиром Зеленським він прогулявся центром столиці.

To the people of Ukraine on your Independence Day, I want you to know this: For however long it takes, the United Kingdom will stand with you. У День Незалежності України я хочу, щоб її народ знав:

Велика Британія стоятиме поряд з вами стільки, скільки знадобиться. pic.twitter.com/6Gn9sYspzK — Boris Johnson (@BorisJohnson) August 24, 2022

Відеозвернення до України записав президент Польщі Анджей Дуда.

“Ми, поляки, віримо, що вільна Україна, відбудована з руйнувань, буде тішитися добробутом у європейській спільноті. Прийміть, будь ласка, найкращі побажання з річницею вашої незалежності – в час, коли ми всі бачимо, яку незалежність має ціну. Нехай дружба міцно об’єднує поляків і українців. Хай живе незалежна Україна. Хай живе вільна Польща”, – сказав Дуда.

Polska jako pierwsza w świecie uznała niepodległość Ukrainy. Dzisiaj również solidarnie stoimy przy Was, gdy Ukraina broni swej wolności, odpierając rosyjskich agresorów. Wiem, że zwyciężycie – Prezydent @AndrzejDuda z okazji Dnia Niepodległości Ukrainy. pic.twitter.com/IoUfy3zOgC — Kancelaria Prezydenta (@prezydentpl) August 24, 2022

Президент Сполучених Штатів Америки Джозеф Байден оголосив найбільший пакет військової допомоги на $2,98 млрд.

“За останні пів року українці надихнули світ своєю надзвичайною мужністю й відданістю свободі. Вони рішучі та сильні перед повномасштабним вторгненням Росії в Україну”, – заявив він.

Відеозвернення записав канцлер Німеччини Олаф Шольц.

“Любі українки й українці! Ваша країна здолає темну тінь війни. Тому що ваша країна сильна й мужня”, – сказав Шольц.

Німеччина і надалі постачатиме зброю – від самохідних гаубиць до систем протиповітряної оборони.

Seit dem 24.8.1991 ist die #Ukraine unabhängig – für die Ukrainerinnen und Ukrainer heute ein Feiertag unter schrecklichen Umständen.

Seit genau 6 Monaten müsst Ihr Eure Unabhängigkeit mutig gegen den russischen Angriff verteidigen. Unsere Herzen sind bei Euch. Slawa Ukrainji! pic.twitter.com/FOAF3LlMM7 — Bundeskanzler Olaf Scholz (@Bundeskanzler) August 24, 2022

Президент Франції Еммануель Макрон почав своє відеозвернення зі слів “Українки, українці” українською мовою.

Українки, Українці, іменем Франції в цей День Незалежності України Я передаю вам послання дружби. Ukrainiennes, Ukrainiens, au nom de la France, en ce Jour de l’Indépendance de l’Ukraine, je tenais à vous adresser ce message d’amitié. pic.twitter.com/QhFZBphFQ1 — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) August 24, 2022

“Ми підтримуємо ваших хоробрих солдатів на лінії фронту, ваших службовців і громадянське суспільство на “домашньому фронті”. Ми вітаємо ваші родини, які шукають притулку в Європейському Союзу. Наші школи відкрили двері для більш ніж трьох мільйонів українських дітей. Тож вони зможуть продовжити навчання, і повернутися додому, коли ця війна закінчиться”, – сказала президентка Європейської Комісії Урсула фон дер Ляєн.

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг привітав українців із Днем Незалежності.

“У День Незалежності України я віддаю шану хоробрим українським жінкам і чоловікам, які борються за свою свободу та свою країну. Ви можете продовжувати розраховувати на Альянс завжди. Україна переможе!”, сказав Столтенберг.

Столтенберг процитував вірш українського поета Тараса Шевченка під назвою “Та не однаково мені”.

On #Ukraine’s independence day I pay tribute to the brave Ukrainian women & men fighting for their freedom & their country. #NATO has supported Ukraine since its independence & you can continue to count on NATO for as long as it takes. Ukraine will prevail! pic.twitter.com/IYLN5sNH8m — Jens Stoltenberg (@jensstoltenberg) August 24, 2022

Прем’єр-міністерка Фінляндії Санна Марін привітала з Днем Незалезності.

“Від щирого серця вітаємо Україну та героїчних українців із Днем Соборності. Ви сміливі і непохитні. Ми з вами. Ми не відвернемося. Ми не забудемо Україну та її народ. Слава Україні!”,написала посадовиця.