Майбутні водії зможуть вивчати теорію без автошколи – деталі законопроєкту

Майбутні водії зможуть самостійно вивчати теорію водіння транспортних засобів. У Верховній Раді України зареєстрували відповідний проєкт постанови про прийняття за основу законопроєкту 2354.

Про це йдеться на сайті Верховної Ради України, пишуть novyny.live, передає NNS.

Йдеться про законопроєкт 7354 “Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо запровадження адміністративної відповідальності у сфері підготовки та допуску водіїв до керування транспортними засобами”.

Ця законодавча ініціатива передбачає, що майбутні водії зможуть самі вивчати теорію водіння транспортних засобів, без автошколи. Проте вона спричинила критику та навіть непорозуміння між чиновниками та експертами.

Чому майбутні водії зможуть вчитися вдома

Зокрема, у пояснювальній записці до проєкту таку ініціативу аргументують так:

“Під час проведення контролю все частіше трапляються випадки порушення посадовими особами таких закладів (автошкіл) порядку підготовки, перепідготовки й підвищення кваліфікації водіїв транспортних засобів, що затверджений постановою КМУ від 20.05.2009 487. Нерідкі випадки, коли особа взагалі не відвідує навчання, а лише формально зарахована до автошколи, сплачуючи за це чималі кошти”, йдеться в документі.

Таким чином, депутати пропонують допускати до іспитів тих, хто не відвідував автошколу, а вивчив програму самостійно. До того ж порядок самопідготовки водіїв транспортних засобів визначатимуть Кабінетом Міністрів України.

Критика законопроєкту

Втім, Головне науково-експертне управління ВР висловило зауваження до такої ініціативи.

“Виникають певні сумніви щодо можливості запровадження самопідготовки, наприклад, для водіїв таких транспортних засобів, як колісні трактори, самохідні машини, сільськогосподарська техніка, автомобілі з причепами або напівпричепами, та призначені для перевезення великогабаритних, великовагових і небезпечних вантажів, автобуси, трамваї і тролейбуси. Виникає також питання: чи існують обмеження на здійснення самопідготовки у частині керування відповідними транспортними засобами? Тому, на нашу думку, законом мають визначатись конкретні категорії транспортних засобів, щодо яких може здійснюватися самопідготовка. Логічно також поставити питання щодо наявності та доступності для широкого загалу необхідних навчальних матеріалів для забезпечення належної якості самопідготовки”, зазначає ГНЕУ.

Ба більше, там пропонують виділити лише теоретичну підготовку на самоосвіту: