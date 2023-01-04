Колишній чемпіон світу з боксу Ломаченко потрапив у Реєстр держзрадників

Український боксер і ексчемпіон світу з боксу Василь Ломаченко дозволяє собі антиукраїнські висловлювання. За черговий зашквар спортсмена внесли до Реєстру держзрадників.

Про це повідомляють активісти руху “Чесно”, які ведуть даний Реєстр, передає НСН.

Чому Ломаченко потрапив до Реєстру держзрадників

“Підставою для внесення боксера до Реєстру стала його публікація в Інстаграм відео проповіді митрополита Лонгіна, архієрея УПЦ Московського патріархату”, йдеться в повідомленні на сайті.

Священник каже, що “українська держава розпочала війну проти Бога, проти церкви господньої та проти українського народу”. За словами активістів “Чесно”, це є один з основних ворожих наративів Росії проти України.

У своєму дописі Ломаченко закликає підписників показати, наскільки вони вірні Богу та чи справжні вони православні. У коментарях він отримав величезну порцію негативу.

Позиція Василя Ломаченка стосовно війни в Україні

У перипетії скандалів Ломаченко почав потрапляти ще з 2019 року. Тоді він сказав, що російсько-української війни не існує. На його думку, це люди “згори” не можуть домовитися.

Роком пізніше боксер розмістив на своїй сторінці в Instagram відео, де було зображено російських військових. У тому ж році він знявся в пропагандистському фільмі. Там він заявив, що українці, росіяни та білоруси – один народ.

Разом з Олександром Усиком Василь Ломаченко потрапили у “Чистилище” сайту “Миротворець”. Після цього Генеральний секретар Федерації боксу Росії Умар Кремльов заявив, що може спортсменам допомогти в отриманні російського громадянства.

Після 24 лютого Ломаченко намагався зайняти відразу два стільці. У своєму Instagram він закликав відновити дружні відносини з Росією, прикриваючись любов’ю до Бога.

Проте водночас він привітав українців з днем ЗСУ та долучився до лав ТрО Білгорода-Дністровського на початку повномасштабного вторгнення.