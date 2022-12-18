США хотіли перешкодити ЗСУ ліквідувати герасимова

Наприкінці квітня 2022 року США намагалися перешкодити ЗСУ ліквідувати герасимова, який є очільником Генштабу рф.

Про це пише The New York Times у своєму розслідуванні, передає НСН.

Видання повідомляє, що наприкінці квітня начальник російського Генштабу герасимов таємно планував вирушити на передову — американці дізналися про це, але нібито приховали інформацію від українського командування, боячись, що Збройні Сили України завдадуть удару.

Чиновники США заявили, що знищення герасимова могло призвести до “різкої ескалації” та прямого конфлікту між росією та США.

Однак українці все одно дізналися про плани генерала, поставивши американців у безвихідь. У Білому домі високопоставлені чиновники попросили українців припинити атаку, пише NYT.

«Ми сказали їм не робити цього», заявив виданню високопоставлений американський чиновник.

Він додав: «Ми сказали: “Гей, це занадто”».

«Повідомлення надійшло занадто пізно. Українські військові повідомили американцям, що вони вже розпочали атаку на позиції генерала. Десятки росіян загинули під час удару, повідомили чиновники. Генерал герасимов до них не входив», йдеться у матеріалі.

Після цього російські воєначальники скоротили свої візити на фронт.

Як раніше писало видання, українські військові ввечері 30 квітня атакували школу в Ізюмі, яку росіяни використовували як військову базу.

За даними посадовців, герасимов відвідував цю базу, але встиг виїхати з Ізюма перед тим, як почалась українська атака, під час якої загинули приблизно 200 солдатів та щонайменше один генерал (про такі втрати повідомляють українські чиновники).

Нагадаємо, що 1 травня, у медіа з’явилися повідомлення про нібито поранення герасимова поблизу Ізюма. Тоді розслідувачі з Conflict Inteligence Team (CIT) зазначили, що 30 квітня в Бєлгороді біля кордону з Україною були помічені літаки міноборони рф та росгвардії. А 1 травня до них приєднався ще один літак Міноборони та два транспортні вертольоти Мі-8 у супроводі ударних вертольотів Ка-52.