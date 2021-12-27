Лікаря з Рівненщини пограбували та вбили в таксі у Києві: деталі моторошної історії

Лікаря з Рівненщини пограбували та вбили в таксі – керівник правління санаторію з Рівненщини відвідував Київ, увечері 20 грудня він піймав на вулиці таксі, щоб доїхати до готелю.

Про це з посиланям на Київську міську прокуратуру інформує 24 канал, передає NNS.

Відтоді родина не мала від нього звістки. І от за тиждень виявилося, що чоловіка жорстоко вбили, а тіло викинули у лісосмузі за межами столиці.

Вбивство рівнянина у Києві: усі відомі подробиці

Злочин стався ввечері 20 грудня у Києві. Чоловік піймав таксі та попросив довезти його до готелю. Водій та ще один чоловік, який також сидів в авто, погодилися.

Дорогою вони помітили, що у клієнта є з собою значна сума грошей – вирішили її привласнити.

Як з’ясувало слідство, зловмисники спланували начебто необхідну зупинку. Один із них пересів на заднє сидіння до рівнянина, а далі почав його бити кулаками та скляною пляшкою по голові.

Чоловік втратив свідомість. Зловмисники забрали у нього гроші, телефон, сумку, банківські карти. Побитого ж відвезли у Бучанський район за межі столиці й кинули у лісосмузі непритомним та зі звязаними руками й ногами.

Родина рівнянина повідомила поліцію про його зникнення. Пошуки спершу були безрезультатними, та потім зловмисники почали знімати гроші з карток вбитого у банкоматах.

Так їх вдалося вирахувати та затримати. Це виявилися 34-річний та 43-річний громадяни Киргизстану та Узбекистану.

Місце, де вони кинули людину помирати, підозрювані (а їм вже оголосили підозру у вбивстві) вказали.

Місцеві рівненські ЗМІ пишуть, що вбитий – Ярослав Сивий, директор санаторію “Червона калина” (разом із дядьком Миколою Сивим є його співзасновниками). Йому було всього 50.

У ZAXID.NET дізналися, що у санаторії працівники мають підозру щодо іншого мотиву вбивства, аніж пограбування. Мовляв, хтось у Києві дуже хотів здобути у будь-який спосіб право власності на, власне, санаторій.

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