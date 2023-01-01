Українські бійці протиповітряної оборони “на відмінно” освоїли зенітні ракетні комплекси NASAMS, які в ніч на 1 січня знищували російські безпілотники.

Про це розповів речник Повітряних сил полковник Юрій Ігнат в ефірі національного телемарафону, передає НСН.

«Бачимо, що небо було дійсно під надійним захистом. Хочеться ще відзначити допомогу партнерів. Для них має бути такий знак-сигнал, тому що NASAMS ледве встигали перезаряджати наші військовослужбовці. Як з артилерії ними лупили», дає цікаві подробиці пан Ігнат.

За його словами, такого досвіду застосування цього ЗРК, мабуть, ніхто не має: під час ведення бою перезаряджати комплекс і знищувати повітряні цілі.

«Це говорить про те, що в нас просто їх мало… ракети є, а самих ЗРК нам треба більше. Це ще один сигнал нашим партнерам — наскільки вправно та ефективно в таких бойових умовах можуть застосовувати бойову техніку іноземного виробництва наші фахівці, які лише кілька тижнів тому проходили навчання», звернувся до партнерів речник Повітряних Сил ЗСУ.

В результаті бойової роботи сил ППО України знищено 45 ударних БпЛА.

Джерело: Вечірній Київ