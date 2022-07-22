Росіяни мали гарантії, що протидії окупантам не буде і Київ здадуть без організованого спротиву.

На першому етапі дії російської армії здавалися дивними. Кампанія була спланована з розмахом і охопила величезний простір північного, східного та південного напрямків, що до початку агресії здавалося неймовірним. Війська агресора просувалися маршовими колонами, в яких разом із військовими частинами йшли частини росгвардії.

Про це у своєму матеріалі для ZN.UA “Чекаєте на потужну вогневу підготовку та контрнаступ? Цього не буде. Все вже почалось” пише генерал-майор ЗСУ, керівник ГО “Аналітичний центр вивчення і протидії гібридним загрозам” Сергій Савченко, передає NNS.

“Захоплені карти російських командирів середньої ланки містили не рішення на наступ, а рішення на марш в умовах відсутності загрози зустрічі з противником. У них не було жодної інформації про можливі дії наших військ, наче їх не існувало взагалі, – розповідає незалежний експерт. – Ворог висаджував авантюрні непідготовлені й незабезпечені повітряні десанти, зокрема в Гостомелі та Василькові, які було знищено. Військової розвідки, логістичної системи забезпечення військ не було”.

Він зазначає, що дії військ агресора на початковому етапі війни не спиралися ні на основи військового мистецтва, ні на положення російських бойових статутів.

То що це було? Одночасне божевілля військового керівництва агресора?

“Ні, військові притомні. На адекватність військових вказує рішення про припинення воєнної авантюри в її початковому задумі, порятунок угрупування сил на півночі від повного розгрому Збройними силами України, зменшення фронту військової активності до максимально можливого, як їм здавалося, рівня, – аналізує Савченко. – Якщо агресія планувалася не спираючись на положення військової науки, як її розуміють росіяни, і як вони викладені в їхніх керівних документах, то на які напрацювання спирався цей план?

Російська агресія в її початковому вигляді була спланована спираючись на канони гібридної війни. Основна роль, очевидно, відводилася п’ятій колоні всередині нашої країни. І мова не може йти лише про купки маргіналів у різних містах України. Ставка на них у 2014 році не справдилася ні в містах півдня України, ні на Слобожанщині. Та й окупація частини Донбасу і Криму відбувалася силами російської армії і російських найманців. Безумовно, не обійшлося без участі місцевих маргіналів, на підготовку й організацію яких було витрачено масу коштів і часу ще до 2014 року. Але в цілому вони не є тією силою, виключно на яку можна було б робити ставку, розпочинаючи агресію за таким сценарієм. Згадайте публічний розпач Гіркіна 2014 року через небажання місцевих чоловіків воювати на Донбасі”.

Виходячи з дій росіян, експерт дійшов висновку: вони мали гарантії, що протидії окупантам не буде і Київ здадуть без організованого спротиву. Здадуть так, як здали південь України, де Збройні сили нашої країни, як і саме населення, були позбавлені можливості чинити збройний спротив окупантам. Такі умови не можуть бути наслідком зради, а тим більше прорахунку окремих посадовців чи чиновників. Такі умови створюються в результаті проведення масштабних гібридних операцій. А так звана “спеціальна операція” не лише спирається на них, а є вершиною їх проведення.

“Рішучість військових — від Головнокомандувача до командирів найнижчого рівня, нечувана мужність бійців, масова готовність добровольців, як і всього населення, захищати міста і села України — зірвала плани агресора на півночі та сході України, а невдовзі зупинила ворога й на півдні, – зазначає Савченко. – Варто відзначити важливість рішучого кроку президента України, який в умовах критичного стану навколо столиці прийняв мужнє рішення не залишати Київ.

Перший етап агресії – гібридний, був спланований і проводився як завершальна фаза стратегічної гібридної операції, підсумовує генерал-майор. Опосередковано це підтверджують і організаційні висновки та арешти серед вищого керівного складу ФСБ, які відбулися в Росії після провалу дій окупантів на першому етапі.

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