Потужна західна зброя продовжує надходити в Україну, її освоюють військові ЗСУ, і це дасть змогу українцям невдовзі звільнити в боях території навколо Миколаєва, Херсона й Харкова.

Таку оцінку висловив у понеділок під час онлайн-трансляції, організованої Wilson Center, колишній спецпредставник США по Україні посол Курт Волкер, про це з посиланням на Укрінформ передає NNS.

«Коли вони (українці – ред.) отримають наше краще обладнання та поставлять його собі на озброєння, вони зможуть діяти краще в стратегічному плані та відвоювати певні території», зауважив Волкер.

Він зазначив, що очікує впродовж літа продовження масованих артилерійських обстрілів, що може призвести до великої кількості жертв з обох боків.

«Ми також побачимо, я думаю, що українці просунуться та повернуть контроль над територією навколо Миколаєва і зрештою досягнуть міста Херсон на півдні, а також відкинуть далі росіян від Харкова», зауважив колишній високопоставлений американський дипломат.

При цьому він висловив думку, що ЗСУ належить провести найближчим часом «дуже складні бої». Однак, за його словами, «росіяни справді виснажилися» в боях з українськими силами.