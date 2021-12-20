“Ковідна” тисяча на ліки: хто і коли зможе купити

Вакциновані від коронавірусу українці віком понад 60 років зможуть витратити отриману в рамках програми “єПідтримка” 1 тисячу гривень на ліки приблизно з другої половини січня 2022 року.

Про це під час брифінгу заявив заступник керівника Офісу президента Ростислав Шурма, пише УНІАН, передає NNS.

“На сьогоднішній день прийнято рішення щодо ліків. Готуються відповідні зміни в нормативно-правові акти, вносяться певні зміни в програмне забезпечення і алгоритми, згідно з якими працює ця програма. За нашими оцінками, у другій половині січня ця послуга буде доступна для всіх громадян віком понад 60 років для оплати ліків”, сказав Шурма.

За його словами, кожного місяця до програми “єПідтримка” будуть вноситися зміни щодо розширення напрямків, на які можна витратити отримані кошти.

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Нагадаємо, 15 листопада 2021 року президент Володимир Зеленський заявив, що в рамках нової програми підтримки креативного, спортивного та транспортного секторів економіки українці, які отримали дві дози антиковідної вакцини, зможуть отримати через додаток “Дія” по 1 тис. грн.

Ці кошти можна буде витратити на придбання абонементів у спортзали, відвідування кінотеатрів, театрів, купити квитки для подорожей всередині країни та ін.

Також Зеленський запевнив, що для вакцинованих громадян, які не зареєстровані в додатку “Дія”, держава забезпечить альтернативну можливість отримати ці гроші.

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