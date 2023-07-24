Контрнаступ ЗСУ – за тиждень звільнено понад 16 кв. км території

Контрнаступ ЗСУ триває. Сили оборони України за тиждень просунулися на 12 кв. км на півдні та на близько 4 кв. км – на Бахмутському напрямку.

Про це повідомила заступниця Міністра оборони України Ганна Маляр в Military Media Center, передає НСН.

Ситуація на півдні

Українські війська на південному фронті за час наступу звільнили більше 192 кв. км території

Як повідомила під час включення з Military Media Center заступниця Міністра оборони України Ганна Маляр, за минулий тиждень на цьому напрямку Сили оборони звільнили більше 12 кв. км.

Українські війська продовжують ведення наступальної операції на декількох ділянках у бік Мелітополя та Бердянська.

Ситуація на Бахмутському напрямку

Українські війська на Бахмутському напрямку за час наступу звільнили близько 35 кв. км території

За минулий тиждень на цьому напрямку Сили оборони звільнили близько 4 кв. км.

Ключові бої тривають в районі Кліщіївки, Андріївки, Курдюмівки.

За даними Генштабу, противник і надалі зосереджує основні зусилля на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках, тривають важкі бої. Протягом минулої доби відбулось 35 бойових зіткнень.

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