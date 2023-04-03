Конфлікт у Буковелі між відпочивальником і військовим медиком, який перебуває на посттравматичній реабілітації, закінчився вибаченнями, передає НСН.

На гірськолижному курорті між п’яним відпочивальником та військовим медиком, який повернувся з Бахмута та проходив реабілітацію, трапився конфлікт. Відео інциденту військовий опублікував у своїх соцмережах. Як часто буває у таких випадках, відео дуже швидко набуло популярності у соцмережах і викликало хвилю обурення користувачів. За добу після конфлікту, з’явилося інше відео, де чоловіки помирилися.

Відпочивальник, який ганебно “наїхав” на бойового медика, вибачився і перед ним, і перед ЗСУ у присутності правоохоронців. При цьому його попросили, щоб вибачення були щирими, а не формальними “для камери”.

Після чого чоловіки потисли один одному руки та домовилися, що відпочивальник почне вчити українську мову.

“Я розмовляв, я хотів вибачитися, але ситуація так склалася, що було важко. Поки не приїхали ви (поліцейські – ред.) та цю ситуацію не врегулювали. Я вибачаюся перед вами та перед ЗСУ за те, що я сказав про Бахмут. Олександре, вибач за нашу розмову і ситуацію. Я не хотів нікого образити, тим більше військових”, зазначив чоловік.

Військовий зауважив, що він пробачає, і побажав відпочивальнику та його сім’ї вивчати рідну мову. На це відпочивальник ствердно кивнув головою. На іншому відео видно, як чоловіки разом позують на камеру, підтверджуючи примирення.

Скандал у Буковелі закінчився примиренням. Відео

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