Комунальні тарифи до кінця війни можуть заморозити

Уряд ухвалив і подасть до Верховної Ради законопроекти, якими пропонується до кінця війни заморозити комунальні тарифи.

Кабінет міністрів ухвалив законопроекти, які пропонують ввести на період воєнного часу і 6 місяців після його завершення мораторій на підвищення тарифів на тепло і гарячу воду, а також на газ і його розподіл для всіх категорій споживачів.

Про це повідомив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль під час засідання уряду 10 травня.

“Тарифи на газ та його розподіл, а також на тепло й гарячу воду не будуть зростати. У ці складні дні будь-яке підвищення тарифів точно не на часі”, сказав Шмигаль.

Він додав, що у межах цих законів також визначать механізми, які дозволять підтримувати належний рівень критичної інфраструктури та її відновлення.

Як додав у своєму Telegram-каналі представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук, прийняті урядом законопроекти пропонують встановити заборону на підвищення тарифів на теплову енергію, на послуги з розподілу природного газу, з постачання теплової енергії та з постачання гарячої води для всіх категорій споживачів, передає УНІАН.

“При цьому ціна на природний газ для побутових споживачів не підлягає збільшенню від ціни, яка застосовувалася станом на 24.02.2022. Пропонується заборонити постачальникам природного газу здійснювати будь-які дії з примусу побутового споживача до оплати заборгованості. Також законопроектом пропонується встановити перелік та механізми фінансування відповідних гарантій та компенсацій, спрямованих на забезпечення сталого функціонування ринку природного газу та сфери теплопостачання в умовах воєнного стану та післявоєнного відновлення”, написав він.

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