Кому з пенсіонерів виплатять шість пенсій одразу

Пенсіонери, які збираються виїхати за кордон, можуть отримати одразу шість пенсій авансом. Що для цього потрібно – читайте у матеріалі НСН.
Хто може отримати шість пенсій авансом
“У разі виїзду пенсіонера за кордон на постійне місце проживання пенсія, призначена в Україні, може бути виплачена за шість місяців наперед перед від’їздом за заявою з наступного місяця після зняття з обліку за місцем проживання”, йдеться у роз’ясненні ПФУ.
Як отримати пенсію авансом
Якщо пенсіонер планує виїхати за кордон на постійне місце проживання, йому необхідно:
- написати заяву;
- знятись з обліку за місцем проживання;
- звернутися із заявою до Пенсійного фонду України (ПФУ);
- отримати виплату авансом за шість місяців.
Відповідно до закону, пенсія в Україні виплачується у грошовій формі щомісяця до 25 числа через відділення акціонерного товариства “Укрпошта” або через банк за вказаним у заяві місцем проживання пенсіонера в межах України.
Весь час, протягом якого пенсіонер буде за кордоном, йому не виплачуватимуть пенсію. Але пенсія виплачується в тому випадку, якщо це передбачено міжнародними договорами України.
Як можна отримати пенсію, якщо пенсіонер за кордоном
Якщо людина отримувала пенсійну виплату на картку, то для неї нічого не зміниться. Виплати й надалі будуть нараховуватися пенсіонеру.
У випадку, якщо пенсіонер отримував пенсію відділенні Укрпошти або через листоношу, то необхідно змінити спосіб отримання виплат. Це можна зробити дистанційно через електронний кабінет на сайті ПФУ.