Кому з пенсіонерів виплатять шість пенсій одразу

Пенсіонери, які збираються виїхати за кордон, можуть отримати одразу шість пенсій авансом. Що для цього потрібно – читайте у матеріалі НСН.

Хто може отримати шість пенсій авансом

“У разі виїзду пенсіонера за кордон на постійне місце проживання пенсія, призначена в Україні, може бути виплачена за шість місяців наперед перед від’їздом за заявою з наступного місяця після зняття з обліку за місцем проживання”, йдеться у роз’ясненні ПФУ.

Як отримати пенсію авансом

Якщо пенсіонер планує виїхати за кордон на постійне місце проживання, йому необхідно:

написати заяву;

знятись з обліку за місцем проживання;

звернутися із заявою до Пенсійного фонду України (ПФУ);

отримати виплату авансом за шість місяців.

Відповідно до закону, пенсія в Україні виплачується у грошовій формі щомісяця до 25 числа через відділення акціонерного товариства “Укрпошта” або через банк за вказаним у заяві місцем проживання пенсіонера в межах України.

Весь час, протягом якого пенсіонер буде за кордоном, йому не виплачуватимуть пенсію. Але пенсія виплачується в тому випадку, якщо це передбачено міжнародними договорами України.

Як можна отримати пенсію, якщо пенсіонер за кордоном

Якщо людина отримувала пенсійну виплату на картку, то для неї нічого не зміниться. Виплати й надалі будуть нараховуватися пенсіонеру.

У випадку, якщо пенсіонер отримував пенсію відділенні Укрпошти або через листоношу, то необхідно змінити спосіб отримання виплат. Це можна зробити дистанційно через електронний кабінет на сайті ПФУ.

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