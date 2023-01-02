Кому в Україні підвищать зарплати у новому році. Як і скільки зароблятимуть українці, у яких сферах платитимуть найбільше.

Про це пише НСН, з посиланням на матеріал видання Фокус.

Під час війни офіційна статистика щодо рівня середніх заробітних плат в Україні не оприлюднюється. Напередодні повномасштабного вторгнення у січні 2022 року, за даними Держстату, середня зарплата по країні сягала 14 577 грн.

За статистикою кадрового порталу Work.ua, наприкінці 2022 року середній рівень зарплат в Україні становив близько 15 тис. грн. Найбільше пропонують роботодавці Київської області — 17,5 тис. грн. Тобто можна припустити, що зарплати в Україні, у кращому разі, залишилися приблизно на довоєнному рівні.

Однак купівельна спроможність зарплат українців суттєво впала через інфляцію та девальвацію гривні. Михайло Колісник, професор Київської школи економіки, президент CFO Club Ukraine, у коментарі Фокусу нагадує, що у 2022 році відбулися значні інфляційні зміни та стрибок курсу валют, які не вдалося компенсувати у сфері оплати праці. Тому люди в Україні помітно збідніли. Нагадаємо, інфляція у 2022 році відповідно до очікувань Нацбанку має становити майже 30%, а долар на готівковому ринку з початку війни орієнтовно подорожчав з 29 UAH/USD до 40 UAH/USD.

Кому підвищать зарплати у новому році

Багато українців, які у розпал війни відклали свої кар’єрні амбіції на майбутнє, сподіваються збільшити свої доходи у 2023 році. Звісно, ситуація у сфері оплати праці залежатиме від перебігу подій на фронті. Але якщо як базовий сценарій розглядати закінчення війни у ІІІ кварталі 2023 року, Михайло Колісник не прогнозує суттєвих змін рівня оплати праці. І лише відповідно до оптимістичного сценарію, на думку співрозмовника Фокусу, в країні в 2023 році відбуватиметься підвищення зарплат, що можна порівняти з інфляцією. Тобто стрімкого зростання доходів українцям у 2023 році чекати навряд чи варто.

Дійсно, згідно з опитуванням, проведеним кадровим порталом Work.ua серед HR-фахівців із 37 компаній малого, середнього та великого бізнесу, більшість роботодавців у 2023 році планують підвищувати зарплати на 8-30% залежно від ситуації в Україні та рівня конкуренції за фахівців.

Опитування кадрового порталу Rabota.ua у якому взяло участь 846 компаній, підтвердило, що близько 60% роботодавців у 2023 році планує підвищити своїм співробітникам зарплату таким чином:

на 5-10% — 40% опитаних;

на 11-20% — 14,5%;

більш ніж на 20% — 3,7%.

Тобто роботодавці хоч і висловлюють готовність підвищувати зарплати у 2023 році, проте планують робити це дуже обережно, що не завжди відповідає очікуванням кандидатів. Адже заплановане на 2023 рік підвищення зарплат вкрай рідко перекриває інфляцію 2022 року. Понад те, у 2023 році за оцінками НБУ очікується інфляція 20,8%, що вимагатиме нової корекції.

Так, учасники дослідження Rabota.ua серед головних бар’єрів для розширення штату працівників у 2023 році називають такі фактори:

дефіцит кваліфікованих кадрів через вимушену міграцію фахівців;

нереалістичні вимоги до зарплат через неможливість підлаштувати рівень винагороди під новий курс.

Однак опитані Фокусом експерти виділили галузі, де зарплати можуть зрости з більшою ймовірністю. Так, Максим Розгон, керуючий партнер консалтингової компанії Osoba, вважає, що зростання зарплат у 2023 році насамперед відбудеться у сферах, пов’язаних із відновленням країни, а саме:

будівництво;

енергетика;

медицина;

військово-промисловий комплекс (ВПК);

виробництво високотехнологічних товарів;

агропромисловий комплекс (АПК); переробка агропродукції.

Джерело: Фокус

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