Кому не нарахують субсидію у квітні – названо важливу умову

Дехто з українців ризикує втратити субсидію. Що потрібно зробити, щоб продовжувати отримувати допомогу.

Квітень 2023 року буде останнім місяцем у році, коли українцям нараховуватимуть призначені раніше субсидії. Протягом місяця субсидії призначать заново і при необхідності перерахують. Щоб виплати продовжували приходити, у вас не має бути боргів по комуналці, інформує НСН.

Протягом усього квітня субсидію перераховуватимуть на наступний опалювальний сезон на період до квітня 2024 року.

Зазначимо, що на субсидію мають право лише ті українці, прибутки яких не дозволяють платити за комунальні послуги у повному обсязі. Тож розмір виплат також можуть перерахувати при підвищенні розміру пенсії.

Протягом квітня потрібно встигнути виплатити борги по комуналці. Якщо борг становить більше 680 гривень і прострочений на три місяці, то субсидію не дадуть

Щоб отримати допомогу від держави, потрібно погасити борги і надати документи про сплату боргу при оформленні субсидії, або укласти з надавачем послуги договір про реструктуризацію боргу за комуналку, або оскаржити рішення про позбавлення субсидії у суді і надати ухвалу про відкриття провадження у справі.

Кому потрібно буде повернути субсидію державі

Законом передбачені випадки, коли людина не тільки позбавляється права на отримання субсидії, а й також зобов’язана повернути отриману грошову допомогу державі.

Відбувається це в тих випадках, якщо людина не повідомила про виникнення обставин, які впливають на перегляд розміру субсидії або права її отримувати. Повідомити про це потрібно протягом 30 днів, інакше доведеться повернути допомогу державі.

Також виплати потрібно буде повернути в тому випадку, якщо людина вказала неправдиві дані при заяві про отримання субсидії.

Куди звертатися з приводу субсидій

Якщо у вас є питання про призначення та перерахунок виплат, звертайтеся на гарячі лінії по субсидіях:

0-800-503-753;

044-281-08-70;

044-281-08-71;

(032) 297 14 12 (тільки в будні дні).

Також дізнатися статус субсидії та розмір виплат можна на спеціальних сайтах https://subsidii.ioc.gov.ua і https://portal.pfu.gov.ua.

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