Коли українські війська зможуть продовжити активний контрнаступ – Резніков

Міністр оборони Олексій Резніков розповів, коли українські війська зможуть продовжити активний контрнаступ.

Він вважає, що Сили оборони відновлять активні контрнаступальні дії, коли настануть морози та затвердіє ґрунт.

Про це Резніков заявив під час пресконференції з міністром оборони Швеції Полом Йонсоном в Одесі 11 грудня, передає НСН.

За словами Резнікова, в останній період через погоду були дуже важкі умови для атак з будь-якого боку, бо через вогкий ґрунт колісна техніка не може проходити.

«Я думаю, що це зменшення активності має місце через погодні умови. Але українські Збройні сили не планують зупинятися. Тому, використовуючи момент, коли ґрунт стане твердішим, я переконаний, що ми продовжуватимемо наші контратаки, кампанію зі звільнення наших територій», зазначив міністр.

Олексій Резніков наголосив, що план України «дуже простий – це звільнення всіх тимчасово окупованих територій України до стану на 1991 рік, коли були міжнародно визнані кордони України».

Він висловив переконання, що росіяни воюють із цивільним населенням, щоб схилити українську владу до переговорів на своїх умовах, однак це їм не вдасться.

«Ця війна – це війна ресурсів, і ці ресурси так само в них зменшуються», сказав міністр.

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