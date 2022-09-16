Коли Україна зможе звільнити Херсон – експерт назвав місяць

Військовий експерт Олег Жданов назвав місяць, у якому Україна зможе звільнити Херсон.

Завдяки діям ЗСУ, угрупування російських військ на лівому березі Дніпра відчуває величезний дефіцит боєприпасів, палива і продовольства.

І це допоможе українській армії звільнити окупований Херсон, ймовірно, це може статися у жовтні цього року.

Як передає NNS, про це Олег Жданов розповів у відео на своєму Ютуб-каналі.

“Десь у жовтні місяці ми повинні бути дуже близько до лівого берега Дніпра. Тому що уже зараз це угрупування на лівому березі відчуває величезний дефіцит боєприпасів, палива і продовольства. Понтони вони там не змогли наладити, ми їх топимо постійно. Баржі, які вони намагаються ватажити технікою. Але ж це не Антонівський міст, де чотири смуги і КАМаЗи цілодобово везли все, що потрібно. Вони тепер вертольотами возять. Це найдорожчий вид транспорту і малотонажний”, сказав експерт.

Жданов додав:

“Думаю, що жовтень стане ключовим місяцем звільнення правобережної України на півдні нашої країни”.

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