Коли Україна почне операцію з деокупації Криму – генерал Ходжес

Генерал Бен Ходжес поділився думками, коли Збройні сили України зможуть розпочати операцію з деокупації Криму.

Про це NNS повідомляє з посиланням на слова екскомандувача армією США в Європі генерала Бена Ходжеса під час інтерв’ю НВ.

Операція по звільненню Херсона мала два крила: одне рухалося безпосередньо по херсонському напрямку, а інше – на півночі, через Харків та Ізюм в бік Маріуполя, нагадує генерал .

“В результаті обидва вони мають возз’єднатися на підступах до Криму, – пояснив Ходжес. – Це важливий крок перед початком його деокупації”.

Він сподівається, що операція з деокупації Криму розпочнеться вже в січні, коли ЗСУ досягнуть позицій, з яких можна буде її розпочати.

Що стосується ситуації безпосередньо в Херсонській області, то Ходжес вважає, що командування ЗСУ може розмістити у звільненому Херсоні РСЗВ HIMARS та інші установки ближнього вогню. Саме так вони зможуть уражати цілі ворога на лівому березі Дніпра.

“Але головне — активно знищувати систему постачання угруповання на лівому березі, таким чином, щоб впритул підійти до кримського півострова”, додав Ходжес.

Джерело: НВ