У понеділок, 28 листопада, у православних християн розпочинається Різдвяний піст, його ще називають Пилипівським. Цей час необхідний для того, щоб очистити не лише тіло, а й душу. І для цього ті, хто дотримується посту, відмовляються від певної їжі, передає NNS.

Cкільки триває Різдвяний піст

Різдво Христове в Україні відзначають двічі: 25 грудня та 7 січня. Піст триває 40 днів: за григоріанським календарем – з 15 листопада по 24 грудня, за юліанським календарем – з 28 листопада по 6 січня.

Період Різдвяного посту є важливим для кожного християнина. Одразу після закінчення посту настає Різдвяний Святвечір – переддень Різдва Христового.

Важливо розуміти, що в цей період необхідні не лише обмеження їжі, а й приборкання плотських утіх. У Різдвяний піст потрібно утримуватися від:

лихослів’я і образ;

куріння і вживання спиртного;

інтиму;

ненависті й жадібності;

відвідування розважальних заходів.

Також в Різдвяний піст не можна вінчатися, але можна хрестити дітей.

Головними заняттями тих, хто дотримується посту, на цей період мають стати молитва й абсолютний спокій. Таким чином ви намагаєтеся стати ближче до Бога, а для цього потрібно відмовитися від того мирського, що наповнює життя негативом або ілюзорним позитивом.

Що не можна їсти у Різдвяний піст

У піст необхідно змінити раціон. Не вживати їжу тваринного походження, молочну продукцію і яйця. Все, що ви їсте, має бути від природи – на рослинній основі.

Пісні страви на час Різдвяного посту

У Різдвяний піст можна їсти рибу, морепродукти, овочі, фрукти, хліб. Не можна їсти м’ясо, птицю, молочні продукти та яйця. Зрозуміло, для дітей, старих і хворих людей, вагітних і жінок, які годують, правила посту послаблюються.

Раціон людини, яка постить, може включати каші, хліб, сухарі, овочі, гриби, зелень, ягоди, фрукти, сухофрукти, горіхи, насіння, мед. Під час посту можна вживати сирі, варені, тушковані, запечені, солоні страви. Можна робити салати, є соління та консервовані овочі та фрукти, супи, рагу, запіканки, вареники, пироги та іншу пісну випічку, соки, морси, киселі, чай.

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