У разі повної відмови електромережі можлива евакуація з Києва – у ДТЕК озвучили два сценарії у разі блекауту.

Як передає NNS, про це розповів виконавчий директор ДТЕК Дмитро Сахарук в етері телемарафону.

Що таке блекаут і коли він може статися

Блекаут – це повне відключення електроенергії, яке станеться лише тоді, коли автоматика без попередження вимикатиме систему через критичне перевантаження й критичний незбіг попиту електроенергії на її пропозицію.

Автоматика може спрацювати й від’єднати споживачів від електромережі, щоб та не перегоріла. Такі випадки в Україні вже були, зокрема в Харкові під час російських обстрілів.

За якого сценарію можлива евакуація з Києва

“Київ і область – якщо будуть нові обстріли, то виключати таке вимкнення автоматики не можна. Таке може трапитися, система для цього спеціально побудована, і вмонтовані системи захисту. Питання не в тому чи вимкнеться система, чи ні, а в тому, скільки часу потрібно буде для того, щоб включити систему після блекауту”, наголосив Сахарук.

Сценарій №1

Спрацьовує автоматика (вимикається електроенергія), але буде джерело живлення, яке уможливить заживити Київ протягом години.

Сценарій №2

Якщо ж джерела живлення не буде, і його доведеться надавати через відновлення підстанції або лінії, то це займе більше часу, аніж одну годину. За умов морозної погоди й багатогодинного відключення, може постати питання про часткову евакуацію населення.

“Особливо якщо температура за вікном буде “мінусова”. Тобто це питання опалення. У цьому випадку, по-перше, не можна повернути світло через брак джерела живлення, і на це треба багато годин, а на вулиці холодно, тож у такому разі можуть ставитися питання про евакуацію певної частини населення”, пояснив виконавчий директор ДТЕК.

Київ можуть евакуювати через проблеми із електроенергією