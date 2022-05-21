Колишній полонений український боєць відсудив у росії мільйон

Колишній полонений, учасник бойових дій на сході України Володимир Фоміцький виграв суд проти російської федерації.

Позов бійця задовольнив Довгинцівський районний суд Кривого Рогу. Про це повідомляє Радіо Свобода, передає NNS.

Суд вирішив стягнути з рф та акціонерного товариства «Міжнародний резервний банк» (колишній «Сбербанк») на користь Володимира Фоміцького один мільйон гривень компенсації моральної шкоди.

Рішення суду вже набуло чинності, позивач отримав на руки відповідний документ. Термін апеляції сплив.

Як розповів адвокат колишнього бійця Дмитро Чернеш, вони з Володимиром Фоміцьким вирішили позиватися і до держави російської федерації в особі її посольства в Україні, і до російського банку, який реально може виплатити кошти. Судовий розгляд тривав майже два роки.

«Тепер будем реалізовувати рішення суду на практиці. Виконавчі органи мають забезпечити виконання цього рішення, де б ці гроші не лежали, навіть по світу. Механізмів цілком достатньо. Тепер цим же шляхом може йти будь-який громадянин України, який постраждав від агресії росії», сказав Дмитро Чернеш.

Позов до держави-агресора також спрявано до Європейського суду з прав людини.

Колишній полонений Володимир Фоміцький

Учасник бойових дій на Донбасі Володимир Фоміцький із Кривого Рогу – доброволець батальйону «Кривбас». Як він розповів, його взяли в полон російські силовики при виході з «Іловайського котла» 2014 року.

Він пробув у заручниках російських гібридних сил 10 днів. Після звільнення Володимира Фоміцького визнали непридатним до військової служби.

Іловайськ

Бої за Іловайськ розгорнулися у серпні 2014 року. У ніч з 28 на 29 серпня путін звернувся до «сил ополчення» із закликом відкрити гуманітарний коридор для українських військовослужбовців, що опинилися в оточенні.

О 8:15 українські військові організованими колонами почали рух із міста за попередньо домовленими з російською стороною маршрутами. Спершу українські колони безперешкодно рухалися повз російські укріплені позиції, проте через деякий час російські війська відкрили вогонь, розстрілявши колони на марші.

Відповідно до даних Національного військово-історичного музею, у боях 7—31 серпня 2014 року загинуло 368 українських бійців, 18 досі вважаються зниклими безвісти.

Фото: Володимир Фоміцький / Facebook