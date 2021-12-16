Коли в Україні заборонять куріння електронних сигарет в закладах

Головний санітарний лікар України Ігор Кузін повідомив, коли в Україні заборонять куріння в закладах електронних сигарет.

Він зазначив, що заборона набуде чинності через 18 місяців після публікації закону.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Кузіна в Facebook, передає NNS.

“Закон набирає чинності через 18 місяців з дня опублікування”, написав він.

Санлікар також додав, що з прийняттям Закону українське антитютюнове законодавство відповідатиме директиві ЄС.

“Це революційний крок у боротьбі з епідемією куріння. Головне, що законопроект безумовно відіб’ється на здоров’ї українців, зокрема молоді, адже захистить їх від негативного впливу тютюну та електронних пристроїв для куріння”, написав Кузін.

Нагадаємо, сьогодні Рада прирівняла електронні сигарети до звичайних і заборонила їх куріння в громадських місцях, в тому числі в ліфтах і закладах.

Новий закон передбачає:

заборону реклами та стимулювання продажів електронних сигарет і рідин до них;

штраф за їх продаж особам молодше 18 років у розмірі 1 020 гривень, а в разі повторного порушення протягом року – 10 200 гривень;

заборона куріння електронних сигарет у всіх громадських місцях і приміщеннях за аналогією з курінням звичайних сигарет.

Таким чином, електронні сигарети можна курити на вулиці, пляжі, парках і спеціально відведених для цього місцях.

Де не можна курити електронні сигарети:

у ліфтах і таксофонах;

у приміщеннях та на території закладів охорони здоров’я;

у приміщеннях та на території навчальних закладів;

у приміщеннях і на території спортивних і фізкультурно-оздоровчих споруд та закладів фізичної культури і спорту;

у приміщеннях закладів ресторанного господарства;

у приміщеннях об’єктів культурного призначення;

у приміщеннях органів державної влади, інших державних установ, органів місцевого самоврядування;

у приміщеннях підприємств, установ та організацій усіх форм власності;

у приміщеннях готелів та засобів розміщення громадян;

у приміщеннях гуртожитків;

на дитячих майданчиках;

у місцях загального використання житлових будинків;

у підземних переходах;

у транспорті загального користування, що використовується для перевезення пасажирів, у тому числі таксі;

на вокзалах і станціях;

на вокзалах і станціях; на зупинках маршрутних транспортних засобів.

Забороняється куріння електронних сигарет в аеропортах, крім спеціально відведених для цього місць.