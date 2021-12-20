Коли в Україні введуть військовий стан: у РНБО назвали умову

У Раді національної безпеки та оборони (РНБО) назвали умови, при яких в Україні можуть ввести військовий стан.

Сьогодні нема потреби у запровадженні воєнного стану, але якщо вона з’явиться, рішення буде прийнято негайно. При цьому всі посадовці діятимуть чітко, і ситуація, яка була у 2014 році, не повториться.

Про це в ефірі Апостроф TV розповів секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов, передає NNS.

“Я б не лякав людей зараз запровадженням воєнного стану. Рішення прийматимуться залежно від тих обставин, які сьогодні будуть у країні. Сьогодні я можу сказати, що таких обставин немає. А якщо вони завтра з’являться, то відразу будуть ухвалені відповідні рішення, ніхто не буде з цим зволікати. Щобільше, такої ситуації, яка відбувалася у 2014 році, коли військові не захищали свою країну – такого точно не буде. Усі чітко діятимуть згідно зі своїми інструкціями, згідно зі своїми повноваженнями, відповідно до того, що на сьогодні має відбуватися”, сказав чиновник у відповідь на питання про те, чи можливе в Україні запровадження воєнного стану.

Він наголосив, що на сьогодні потреби у запровадженні воєнного стану немає, і нагадав, що коли Washington Post повідомила про велике скупчення військових РФ на кордоні, Україна чітко дала зрозуміти, що володіє інформацією.

“Чи є зараз збільшення військової присутності на кордонах із нашою територією? Так, є. Але воно не дуже критичне, щоб зараз казати: “Все, ось завтра вони почнуть”. Ми цього зараз не бачимо. Ми ясно розуміємо, що знаходиться в радіусі 200 км від нашого кордону, саме кордону, а не лінії зіткнення з Російською Федерацією. Ми ясно розуміємо, що знаходиться на відстані до 400 км від нашого кордону, ми розуміємо, що це за угруповання, їхню кількість, знаємо, чим вони оснащені. У нас це все під контролем, і ми щодня отримуємо інформацію від відповідних інституцій щодо цього. Сьогодні такої небезпеки ми не бачимо”, пояснив секретар РНБО.

Водночас він зазначив, що така небезпека може виникнути завтра. Адже невідомо, що у голові у людей, які сидять у Кремлі.

Данілов додав, що Україна не звільнятиме Донецьку та Луганську області у військовий спосіб, тому що усвідомлює кількість людських жертв, які спричинить таке рішення.