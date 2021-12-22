Коли у школах розпочнуться зимові канікули: міста та дати

В Україні школярі незабаром підуть на довгоочікувані зимові канікули. Але у різних містах відпочинок розпочнеться у різний час.

Докладніше про те, коли у містах України розпочнуться зимові канікули пише “Сьогодні“, передає NNS.

Київ

У столиці школярі підуть на канікули з 25 грудня та повернуться за парти 10 січня.

“Причин для перенесення початку канікул немає. Завдяки ефективним протиепідемічним заходам у столиці вдалося зупинити зростання захворюваності на COVID-19 і вийти з “червоної”зони” епідеміологічної небезпеки. Зараз усі 425 столичних шкіл працюють у звичайному режимі, а наші служби проводять постійний моніторинг закладів середньої освіти, контролюючи динаміку захворювання”, заявив заступник голови КМДА Валентин Мондриївський.

Він також зазначив, що фахівці наполегливо рекомендують максимально вакцинувати населення для безпечнішого перебігу хвороби та збереження життя.

“Київ – лідер з вакцинації в Україні. Зараз уже зроблено понад 3,1 мільйона щеплень. Повністю вакциновано майже 1,57 мільйона киян. Серед представників освітньої галузі вакциновано майже 97%”, наголосив Валентин Мондриївський.

Львів

Школярі відпочиватимуть з 27 грудня по 10 січня.

Харків

Фактично останнім робочим днем буде п’ятниця, 24 грудня, бо 25-27 грудня – вихідні та святкові дні. Отже, канікули у школах розпочнуться 28 грудня.

Дніпро

Зимові канікули у школах розпочнуться з 25 грудня. До навчання діти повернуться 10 січня.

Кривий Ріг

Зимові канікули для дітей триватимуть з 25 грудня по 9 січня.

Кропивницький

Канікули для дітей розпочнуться з 27 грудня, а в деяких школах – з 30 грудня. Учні повернуться за парти вже 10 січня.

Рівне

Школи підуть на канікули з 25 грудня та відпочиватимуть до 9 січня.

Хмельницький

Діти почнуть відпочивати 30 грудня, а до навчання повернуться 9 січня.

Чернігів

Тут канікули розпочнуться вже з 24 грудня, а на навчання діти вийдуть 9 січня.

Полтава

Канікули для школярів розпочнуться 25 грудня, а 10 січня завершаться.

Волинь

Школи міста підуть на зимові канікули 28 грудня й повернуться до навчання 9 січня.

Житомир

Зимові канікули розпочнуться 31 грудня та триватимуть до 16 січня.

Суми

Тут зимові канікули для учнів розпочнуться 25 грудня та триватимуть до 9 січня.

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