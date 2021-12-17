Коли школярі у регіонах підуть на зимові канікули: перелік та дати

До Нового року залишилося два тижні, тож на дітей незабаром чекають довгі зимові канікули. Більшість школярів відпочиватиме 14 днів.

Коли регіони відправлять учнів на зимові канікули інформує 24 канал, передає NNS.

Цього року Міносвіти радило встановити такі дати для змових канікул у школах – з 25 грудня 2021 року до 9 січня 2022 року. Більшість регіонів дослухалися до цієї рекомендації.

Планується, що вже у понеділок, 10 січня, діти повернуться за парти. Але зазначимо, що графік канікул є лише рекомендацією і його можна переносити у школах різних регіонів.

Школи можуть перенести дати канікул

Так, на дати зимових канікул можуть вплинути, зокрема, високий рівень захворюваності на COVID-19, грип, ГРВІ, проблеми з опалення, або ж школи можуть посунути канікули заради зручності.

Очевидно, що десь зимові канікули почнуться раніше, десь за графіком МОН, а десь пізніше.

Коли регіони відправлять учнів на зимові канікули

Багато областей вже визначились з датами зимових канікул:

Київ

У КМДА запевнили, що столичні школярі підуть на зимові канікули вчасно. За його словами, діти будуть відпочивати із 25 грудня до 9 січня.

Львів

На канікули школярі підуть з 27 грудня, триватимуть вони два тижні – до 10 січня. Також чимало шкіл розпочнуть канікули аж з 31 грудня (триватимуть також до 10 січня.

Кропивницький

Канікули у більшості шкіл області стартуватимуть з 27 – 30 грудня. Повернуться до навчання учні 10 січня. Перелік дат канікул для різних шкіл – читайте за посиланням.

Харків

Зимові канікули у школах розпочнуться 28 грудня (хоча раніше планувалося з 30-го). Фактично останнім робочим днем ​​буде п’ятниця, 24 грудня, бо 25 – 27 грудня – вихідні та святкові дні.

Рівне

Школярі підуть на зимові канікули за графіком – з 25 грудня, і відпочиватимуть до 9 січня включно.

Хмельницький

Канікули для дітей також розпочнуться пізніше – 30 грудня і триватимуть по 9 січня включно.

Чернігів

Зимові канікули для учнів планово будуть починатися з 24 грудня і триватимуть до 9 січня.

Полтава

Учні будуть на канікулах з 25 грудня, а вже 10 січня вони повернуться за шкільні парти. Водночас у Кременчуці (місто в Полтаві) діти вчитимуться аж до 31 грудня включно. Канікули будуть тривати з 1 до 16 січня.

Волинь

Більшість шкіл підуть на канікули з 28 грудня. Канікули триватимуть два тижні – до 9 січня включно.

Житомир

Зимові канікули міська влада рекомендувала провести з 31 грудня по 16 січня 2022 року. Проте кожна школа вирішує це самостійно, тож дати можуть бути різні.

Суми

Канікули для школярів почнуться 25 грудня і триватимуть до 9 січня включно.

Дніпро

Цьогоріч зимові канікули для школярів Дніпра розпочнуться в суботу, 25 грудня. А вже на навчання діти повернуться 10 січня.

Кривий Ріг

Канікулярний період для дітей триватиме з 25 грудня до 9 січня.

Мукачеве

Навчання у школах міста триватиме до 31 грудня. Тож канікули розпочнуться з 1 січня і триватимуть аж три тижні.

До слова, зміни у датах цього року були і в осінніх канікулах. У кожному окремому регіоні, населеному пункті та навіть школі одного міста учні відпочивали по-різному.