Коли можна не платити за комуналку під час війни: названо умови

Українці зобов’язані сплачувати рахунки за комуналку навіть під час воєнного стану. Однак є кілька випадків, за яких рахунки за комуналку можуть перерахувати або взагалі анулювати.

Йдеться про зруйновані будинки та квартири, також перерахунок можливий у тих випадках, коли українці переїхали.

Про це повідомляє NNS з посиланням на “Обозреватель”.

Якщо немає лічильників і ви поїхали на період щонайменше 30 днів, то за комуналку можна не платити.

Як пояснили на гарячій лінії уряду, з довідкою слід звернутися до постачальника комунальної послуги. У прикладі з водою – це водоканал.

“Це норма закону, яка вже давно існує. Це не нововведення. Її передбачено у ч. 1 ст. 7 Закону “Про житлово-комунальні послуги”, пояснили в уряді.

Якщо ви щонайменше 30 днів не проживаєте у своїх квартирах і будинках, можна не платити:

за воду, якщо немає лічильника;

за газ, якщо немає лічильника.

Якщо ж у вас є лічильник, ви щомісяця маєте передавати покази, і якщо покази цього місяця збігаються з показами минулого, борг не нараховуватимуть. Така норма закону не стосується опалення, плати за утримання будинку та прибудинкової території.

Якщо будинок чи квартиру зруйновано. Також борги списуються в будинках, які було зруйновано внаслідок воєнних дій. Насамперед про факт руйнування житла треба повідомити поліцію. Цей документ дасть змогу надалі розраховувати розмір збитків, аби добиватися компенсації.

Названо комунальну послугу, за яку можна не платити певним категоріям громадян