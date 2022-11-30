У МОЗ пояснили, яких пацієнтів насамперед доправляють на лікування за кордон під час війни в Україні.

Про це йдеться в повідомленні міністерства, передає NNS.

Фахівці зазначили, що насамперед на лікування за кордон транспортують дітей та дорослих зі складними мінно-вибуховими пораненнями та опіковими травмами, дітей з онкологічною патологією, а також людей із захворюваннями, які потребують комплексної спеціалізованої терапії.

Для того, щоб долучитися до евакуації, потрібно подати запит. Це можна зробити двома способами:

Через сімейного лікаря

Сімейний лікар чи фахівець стаціонару ухвалює рішення про необхідність направлення пацієнта на лікування за кордон та інформує про це обласного координатора з медичної евакуації.

Обласний координатор опрацьовує запит та передає його до команди медичної евакуації в МОЗ.

МОЗ верифікує дані, інформує пацієнта про маршрут медичної евакуації та, за згоди пацієнта, надсилає відповідний запит до системи екстреного реагування Єврокомісії і очікує пропозиції від лікарень з країн-членів Європейського Союзу, куди можуть перенаправити пацієнта.

Коли відповідний медичний заклад у країнах-партнерах знайдено, узгоджуються питання щодо транспортування пацієнта.

Через онлайн-форму

Наразі багато людей втратили зв’язок із сімейними лікарями, тож МОЗ передбачило інший спосіб подавання заявки на медичну евакуацію – через онлайн-форму.

Для цього на сайті Міністерства в розділі “Громадянам” необхідно самостійно заповнити відповідну заявку.

Далі МОЗ верифікує всі дані та перевіряє інформацію, після чого вам дадуть зворотний зв’язок.

Зазвичай підготовка пацієнта триває від 3-4 днів до двох тижнів. Однак кожен випадок медичної евакуації вимагає окремого підходу.

Нагадуємо, що евакуація для українських пацієнтів здійснюється безкоштовно.

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