Стало відомо, кого із зрадників-колабораціоністів ліквідували українські партизани з початку повномасштабного вторгнення росії.
Як передає NNS, про це йдеться в аналізі «Руху ЧЕСНО».
Як повідомляється, партизани і ЗСУ знищили близько 10 політиків-колаборантів. Ще 6 вдалося вижити після замахів.
Центром «партизанської слави» щодо кількості ліквідованих зрадників залишаються Херсонщина та Запоріжжя.
Використання вогнепальної зброї дає 100% результат, дещо менша ефективність у вибухових пристроїв, що закладаються під машину, – йдеться в аналізі.
Невдалих спроб замаху найбільше було у Херсоні. Як правило, у таких випадках вибухівку закладали у приміщеннях, під’їздах та інших спорудах, – повідомляє «Рух ЧЕСНО».
Вдало партизани ліквідують зрадників серед колишніх правоохоронців – 6 «успішних операцій».
У реєстрі зрадників ми додали окрему рубрику “Мертві”. Туди потрапляють ті колаборанти та зрадники, яких знищило наше підпілля, ЗСУ. Також там є ті, що померли своєю смертю. Політична пам’ять має нести інформацію про ці нелюди. Історія не повинна забувати їхні імена. Маємо пам’ятати про те, що вони зробили для допомоги ворогові, який здійснює геноцид нашого народу, зазначає лідер руху «ЧЕСНО» Віта Думанська.