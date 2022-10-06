Стало відомо, кого із зрадників-колабораціоністів ліквідували українські партизани з початку повномасштабного вторгнення росії.

Як передає NNS, про це йдеться в аналізі «Руху ЧЕСНО».

Як повідомляється, партизани і ЗСУ знищили близько 10 політиків-колаборантів. Ще 6 вдалося вижити після замахів.

Центром «партизанської слави» щодо кількості ліквідованих зрадників залишаються Херсонщина та Запоріжжя.

Використання вогнепальної зброї дає 100% результат, дещо менша ефективність у вибухових пристроїв, що закладаються під машину, – йдеться в аналізі.

Невдалих спроб замаху найбільше було у Херсоні. Як правило, у таких випадках вибухівку закладали у приміщеннях, під’їздах та інших спорудах, – повідомляє «Рух ЧЕСНО».

Вдало партизани ліквідують зрадників серед колишніх правоохоронців – 6 «успішних операцій».