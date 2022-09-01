Ключова річ, що вплине на перебіг війни – Піонтковський розповів, що станеться 8 вересня

Російський політолог та публіцист Андрій Піонтковський, розповів про важливу подію, яка станеться 8 вересня.

Про це NNS дізнався з його публікації на сайті НВ.

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Важливою подією в американському внутрішньополітичному житті для відносин США з Україною, з Росією був маніфест (так назву цей документ) 20 найбільших американських військових і політичних експертів, опублікований 17 серпня.

Ядро авторів — це люди, пов’язані з Atlantic Council — відомим дослідницьким центром, який послідовно підтримує боротьбу України з російською агресією. Серед них відомі посли, імена яких добре знають в Україні. Це — колишній посол США в Україні Джон Гербст, колишній спецпредставник Держдепу США з питань України Курт Волкер, колишній заступник генсека НАТО та помічник глави Пентагону, експосол США в Росії та НАТО Александр Вершбоу, колишній заступник держсекретаря з Європи та експосол США у Польщі Деніел Фрід. Відомі воєначальники — колишні головнокомандувачі об’єднаними силами НАТО в Європі генерали Філіп Брідлав та Веслі Кларк, екскомандувач армією США в Європі генерал-лейтенант Бен Годжес.

Вони по суті дорікають адміністрації Байдена за недостатню підтримку України і дуже гостро порушують питання: ми постачаємо озброєння Україні для того, щоб вона змогла здобути перемогу над Росією чи щоб вона змогла утримати фронт і не допустити подальшої агресії Росії. Це дуже різні речі.

Це питання поставлене тому, що в адміністрації Байдена існують різні точки зору щодо цього питання. Є позиція друзів України держсекретаря Ентоні Блінкена та голови Пентагону Остіна Ллойда. Останній, ще 25 квітня, перебуваючи в Києві, на запитання які цілі США у війні відповів: «Перемога України, відновлення її територіальної цілісності та ослаблення Росії настільки, щоб вона не могла повторити подібні агресії». Цю свою думку Остін повторює послідовно, зокрема, ось на останньому засіданні Рамштайна 20 липня.

Але наступного дня після Остіна виступає інший видатний чиновник байденівської адміністрації. Це радник президента США з нацбезпеки Джейк Салліван, який намагається скоригувати думку Остіна. Він заявляє: «Наше завдання — не допустити поразки України». Чи відчуваєте цю різницю? «Перемога» та «не допустити поразки». Крім того, Салліван завжди повторює: «Нашою метою є не допустити ескалації конфлікту, не допустити прямого зіткнення з Росією, не спровокувати Путіна».

А в практичному плані це зводиться до того, що щоразу, коли затверджується новий пакет військової допомоги Україні, з подання Саллівана накладаються якісь обмеження. Найвідоміший випадок — з РСЗВ HIMARS. Як розповідав міністр оборони України Олексій Резніков дав їм письмове запевнення, що ці системи не будуть використані для ударів по території Росії. І, власне, фізично не були поставлені ракети дальністю до 300 км, лише дальністю до 80 км. А це вирішальне питання в операції зі звільнення Херсона. Без цих ракет неможлива інша воєнна та політична мета — руйнація Кримського мосту.

На жаль, така ситуація зберігається, і ми у Вашингтоні уважно спостерігаємо, якою буде реакція адміністрації Байдена на цей маніфест 20-ти і яке рішення прийме президент Байден. Чи погодиться він зі своїм міністром оборони, чи погодиться зі своїм помічником із нацбезпеки. Чекати нам лишилося недовго. Усього 8 днів. 8 вересня відбудеться новий Рамштайн, який вестиме Остін, і там ми дізнаємося про ключову річ для ходу воєнних дій: будуть надані Україні далекобійні ракети ATACMS чи ні.

Це дуже важливе питання. Тому що без цих ракет навряд чи найближчими місяцями — вересень, жовтень — Україні вдасться вирішити ці два найважливіші завдання. І потім настане природне заморожування конфлікту. Україна не підпише жодної угоди про припинення вогню. Зеленський прямо заявив — раніше ми говорили — мир, зараз говоримо — перемога. І просто через метеорологічні умови можливості масштабних воєнних дій не буде і так чи інакше ситуація заморозиться ще на кілька місяців. Або за допомогою далекобійних ракет Україна вирішить це найважливіше політичне питання. Він, власне, визначає ставлення США до України, що бореться.

Чекатимемо до 8 вересня і сподіватимемося, що маніфест цих видатних американських діячів позитивно вплине і Байден нарешті підтримає позицію Остіна та Блінкена, відмовившись від обмежень, які наполегливо накладає на допомогу Україні пан Салліван.