Хто з ВПО може отримати гроші від США – подробиці програми

У чотирьох областях України частина ВПО може отримати гроші від США. Де подавати заявки та які документи для цього потрібні.

Новоприбулі внутрішні переселенці, які перемістилися на території Дніпропетровської, Київської, Сумської чи Хмельницької областей протягом останнього місяця можуть подати заявки на отримання додаткової допомоги у сумі 6 600 гривень.

Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті «Право на захист».

“Благодійний фонд «Право на захист», як партнер Консорціуму Реагування (UKRAINE RESPONSE CONSORTIUM) за фінансової підтримки Бюро гуманітарної допомоги USAID (BHA) розпочинає приймати заявки на матеріальну підтримку — 2 220 гривень на кожного члена родини протягом 3-х місяців”, йдеться у повідомленні на сайті фонду.

Хто може взяти участь у програмі

Біженці, що прибули в евакуацію протягом останнього місяця; Члени сімей, які зазнали матеріальних збитків через раптовий обстріл житла; Сім’ї, які втратили члена сім’ї; Сім’ї, які втратили джерела доходу через бойові дії у своєму населеному пункті; ВПО або люди, які евакуювалися до 1 вересня і мають дохід менше 5 400 грн на особу (за останні три місяці), а також відповідають хоча б одному з наступних критеріїв:

мають двох чи більше дітей;

є особою з інвалідністю;

домогосподарство ведеться однією особою (чоловіком чи жінкою), а серед членів сім’ї є вагітні жінки та жінки з немовлятами до двох років;

у сім’ї є люди похилого віку (55+ років).

Де стати на облік для отримання дотацій

Якщо ви визначили, що підходите під критерії надання грошової допомоги, ви можете завітати в один з центрів реєстрації:

Кривий Ріг: вул. Хабаровська, 1 (графік роботи: будні з 9.00 до 18.00). Зареєструватися можна за телефоном: (096) 956-08-18.

Хмельницький: вул. Героїв Майдану, 28 (графік роботи: будні з 9.00 до 18.00). Зв’язатися з мобільною бригадою можна через телеграм канал https://t.me/dopomogakm.

У Київській та Сумській областях працюватимуть лише мобільні бригади, які реєструватимуть заявників у громадах. Додаткова інформація доступна за посиланням.

Які документи необхідно буде пред’явити

Для реєстрації будуть необхідні оригінали документів кожного члена родини:

внутрішній паспорт (з даними про прописку/витягом) чи свідоцтво про народження дитини;

реєстраційний номер облікової картки платника податків (податковий код) – для всіх дітей та дорослих осіб, які не відмовилися від його отримання з релігійних причин із зазначенням цього в паспорті;

документ з банківськими реквізитами чи банківські реквізити (номер IBAN банківського рахунку) на екрані смартфона;

документи, що підтверджують належність до категорії вразливості.

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