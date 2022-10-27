Хто з переселенців може безкоштовно отримати ковдри та термобілизну

Частина внутрішньо переміщених осіб можуть безкоштовно отримати ковдри, набори жіночої термобілизни, електропростирадла та термоси в рамках проєкту Additional Autumn response.

Проєкт реалізовує благодійний фонд Women’s Aid International, передає NNS.

Хто саме може отримати допомогу

Внутрішньо переміщені жінки, які:

1) евакуювалися до Києва з червня по серпень 2022 року з Донецької, Дніпропетровської, Запорізької, Луганської, Миколаївської, Одеської, Харківської чи Херсонської областей, або АР Крим чи міста Севастополя.

2) зареєстровані як ВПО в Дарницькому чи Дніпровському районі столиці;

3) підпадають хоча б під один з критеріїв вразливості.

Отримати ковдру можна, коли:

родина складається з трьох чи більше осіб;

сукупний дохід сім’ї не перевищує 5000 грн на місяць;

родина мешкає в орендованому житлі;

у родині є представник однієї з соціально незахищених груп: безробітна жінка або безробітні батьки, що утримують неповнолітніх дитину чи дітей, або вагітна жінка з терміном вагітності понад 22 тижні.

Отримати жіночу термобілизну можна, коли:

місячний дохід не перевищує 5000 грн;

жінка мешкає в орендованому житлі;

жінка є одинокою безробітної матір’ю з двома чи більше неповнолітніми дітьми або до складу сім’ї належать мама та тато з двома чи більше неповнолітніми дітьми.

Для отримання електропростирадла потрібно, щоб:

родина складається з двох чи більше осіб;

сукупний дохід родини не перевищує 5000 гривень на місяць;

до складу родини входить безробітна жінка з неповнолітньою дитиною чи неповнолітніми дітьми;

до складу родини входить людина пенсійного віку, старша 65 років;

родина мешкає в орендованому житлі.

Отримати термос може одинока людина, яка:

є дитиною-сиротою віком 16 – 18 років;

є дитиною-сиротою будь якого віку, що навчається у вищому навчальному закладі будь-якої форми власності;

є людиною пенсійного віку, старшою 65 років;

є людиною з інвалідністю до 35 років.

Як отримати допомогу?

Отримати допомогу можна, заповнивши онлайн-заявки на кожну з окремих речей:

Гуманітарна допомога надається винятково людям, які не отримували грошову допомогу у вигляді банківської картки PCPM та не планують отримувати іншої гуманітарної допомоги від Women’s Aid International до 21.12.2022 року.