Хто з мобілізованих продовжить отримувати зарплату після призову

Хто з мобілізованих зможе отримувати зарплату після призову на старій роботі, а кому доведеться брати відпустку.

Про це розповідає НСН з посиланням на матеріал NV.

В Україні прийняли зміни до Закону України №2381 Про запобігання корупції, що стосуються відповідної діяльності в умовах воєнного стану.

Хто з мобілізованих продовжить отримувати зарплату

В НАЗК пояснили, хто втрачає право на інші доходи після мобілізації, а хто може отримувати зарплату на роботі, де працював до призову.

«Відповідно до п. 1 ч. 1 ст. 25 Закону № 1700-VII особам, уповноваженим на виконання функцій держави або місцевого самоврядування (перелік таких осіб наведено в п. 1 ч. 1 ст. 3 Закону № 1700-VII), забороняється займатися іншою оплачуваною або підприємницькою діяльністю, якщо інше не передбачено Конституцією або законами України», йдеться у коментарі НАЗК.

НАЗК розглядає кілька варіантів сумісництва військовослужбовця із іншою діяльністю:

Щодо можливості одночасно перебувати на посаді, яка передбачає виконання функцій держави/місцевого самоврядування, та проходити військову службу, військову службу у складі Сил територіальної оборони ЗСУ у період воєнного стану;

Щодо можливості одночасного перебування на посаді, яка передбачає виконання функцій держави/місцевого самоврядування, та членства в добровольчих формуваннях територіальних громад у період дії воєнного стану;

Стосовно допустимості суміщення військової служби з іншою оплачуваною діяльністю.

Перший випадок ― не є порушенням за п. 1 ч. 1 ст. 3 Закону № 1700-VII, військової служби, військової служби у складі Сил територіальної оборони Збройних Сил України не є порушенням обмеження, передбаченого у п. 1 ч. 1 ст. 25 Закону № 1700-VII, оскільки можливість законного зайняття такою оплачуваною діяльністю передбачена законом як виняток.

Другий випадок передбачає, що інша діяльність не має бути оплачуваною. Тобто, перебування в добровольчих формуваннях територіальних громад не призводить до порушення обмеження, встановленого у п. 1 ч. 1 ст. 25 Закону № 1700-VII, оскільки не передбачає зайняття іншою оплачуваною діяльністю.

Третій випадок ― якщо особа має договори із компанією або низкою компаній і стала військовослужбовцем ЗСУ, то є два варіанти:

Сумісна діяльність буде порушенням, якщо особа займає військову посаду (наприклад командира роти чи заступника командира роти);

Сумісна діяльність не буде порушенням та дозволятиме отримувати доходи, якщо якщо військовослужбовець не є військовою посадовою особою.

Оскільки особа є військовою посадовою особою, зайняття нею іншою оплачуваною діяльністю у вільний від несення військової служби час (у наведеному прикладі – виконання умов договорів, укладених із низкою підприємств) порушуватиме передбачене п. 1 ч. 1 ст. 25 Закону обмеження та матиме наслідком адміністративну відповідальність за ст. 1724 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Якщо вона не займає військову посаду, то інша оплачувана діяльність у вільний від служби час не порушуватиме закон.

Які існують особливості сумісництва у воєнний чаc

Особливості застосування обмежень у період дії воєнного стану стосуються лише окремих категорій осіб за одночасного дотримання таких умов:

заборона працювати за сумісництвом та/або займатись підприємництвом;

не поширюється тільки на державних службовців категорій Б та В та посадових осіб місцевого самоврядування, посади яких віднесені до четвертої ― сьомої категорії;

вказані особи перебувають у відпустці без збереження зарплати або у простої;

дозволяється отримувати дохід лише від юридичних осіб приватного права або ФОП, стосовно яких відповідні держслужбовці та посадові особи місцевого самоврядування протягом останнього року не здійснювали повноваження з контролю, нагляду або підготовки чи прийняття відповідних рішень щодо діяльності цих юридичних осіб або ФОП;

зайняття іншою оплачуваною чи підприємницькою діяльністю слід припинити протягом 15 робочих днів з дня припинення простою або закінчення відпустки.

Обмеження щодо сумісництва та суміщення з іншими видами діяльності, встановлене п. 1 ч. 1 ст. 25 Закону № 1700-VII, не поширюється на визначені у п.п. 4.1 п. 4 цих Роз’яснень категорії осіб виключно, якщо такі особи перебувають:

у відпустці без збереження заробітної плати;

у простої.

Зайняття іншою оплачуваною діяльністю є дозволеним з першого дня відпустки без збереження заробітної плати/першого дня простою, зазначеного у наказі про надання відпустки без збереження заробітної плати/оголошення простою.

Від якої діяльності військові можуть одержати дохід

Трудові договори (контракти), цивільноправові договори про надання послуг або правочини у сфері підприємницької діяльності можуть бути укладені з юридичними особами приватного права або ФОП, стосовно яких такі державні службовці та посадові особи місцевого самоврядування протягом останнього року не здійснювали повноваження з контролю, нагляду або підготовки чи прийняття відповідних рішень щодо діяльності цих юридичних осіб або фізичних осіб-підприємців.

Кому підвищать зарплати у новому році – у яких сферах платитимуть найбільше