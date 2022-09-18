Хто отримуватиме виплати у 900 гривень на місяць з 1 жовтня

Хто з українців зможе отримуватиме виплати у 900 гривень на місяць з 1 жовтня. І як це вплине на субсидію.

У проєкті бюджету на 2023 рік закладають кошти на різні соціальні програми. В тому числі фінансування передбачене для реалізації низки програм з підтримки внутрішньо переміщених осіб.

Як розповів прем’єр-міністр України Денис Шмигаль, всі програми будуть діяти і наступного року, передає NNS з посиланням на pmg.ua.

“В цьому році вони працюють і в наступному будуть, зі збільшенням суми на “Прихисток”, зазначив він.

Стосовно програми “Прихисток”, то сума виплат зросте вже із 1 жовтня. Власники житла, які розмістили у себе внутрішньо переміщених осіб, отримуватимуть не 450 гривень, а 900 гривень на місяць.

Уточняється, що це виплата за одну людину, тобто, сума залежатиме від кількості осіб, яких прихистили.

Такі виплати отримають тільки ті, хто безкоштовно прихистив ВПО із тимчасово окупованих територій чи зон проведення активних бойових дій.

Загалом гроші в бюджеті закладають з розрахунку на весь наступний рік. Денис Шмигаль каже, що це сотні мільйонів гривень.

Як повідомило Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій, відтепер право на компенсацію матимуть не лише державні та комунальні підприємства, а і юридичні особи, ФОПи, релігійні організації та інші. Всі, хто готовий прихистити внутрішніх переселенців.

Ще одна принципова зміна: компенсація за прихисток ВПО не буде обчислюватися при нарахуванні субсидій на житлово-комунальні послуги як отриманий дохід. А значить – не вплине на розмір субсидії та не зменшить її.

У якому випадку українцям доведеться повернути виплати ВПО