Контрнаступом ЗСУ на півдні нашої країни, під час якого звільняють окуповані території, керують четверо бригадних генералів та генерал-майор.

Про це повідомляє NNS з посиланням на заступницю міністра оборони Ганну Маляр в Telegram.

“Перевага наших Збройних сил перед ворогом у мотивації та розумі нашого командування. В нас на всіх фронтах потужні загартовані у боях командувачі. Це вони спрямовують, планують, ведуть за собою”, зазначила вона.

Маляр заявила, що контрнаступом на півдні керують:

бригадний генерал Олександр Тарнавський;

генерал-майор Андрій Ковальчук;

бригадний генерал Андрій Грицьков;

бригадний генерал Михайло Драпатий;

бригадний генерал Андрій Гнатов.

Заступниця міністра оборони також опублікувала фото українських командувачів.

Нагадаємо, українські військові звільнили на півдні вже понад 3 тисячі квадратних кілометрів.

Джерело

Звільнення Херсона – в місто приїхали перші іноземні журналісти