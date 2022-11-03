Російські хакери зламали Інстаграм Залужного. Як відомо, соцмережа належить компанії Meta, яка заборонена та визнана екстремістською організацією на території Росії.
Варто зазначити, що сторінку Залужного в соцмережі офіційно не верифіковано.
Як зараз виглядає обліковий запис Валерія Залужного і що про це думають українці, передає NNS.
Ще буквально два дні тому Головнокомандувач ЗСУ публікував на своїй сторінці у Instagram фото та відео. А сьогодні його сторінку захопив хакер, котрий називає себе Джокером.
Хакер змінив аватарку генерала на російський триколор з Путіним на ведмеді.
Й трохи пізніше з’явилася картинка з підписом українською мовою: “Так, я підтверджую, що Джокер ДНР проник до DELTA“. Також з’явилося посилання на телеграм-канал Джокера – переходити по ньому не рекомендується.
Власне, на цьому всі злочини Джокера і закінчилися. Українці швидко зрозуміли, що якийсь криворукий хакер дістався сторінки Залужного. Вони сміються та впевнені, що відповідь за таке порушення буде дуже жорсткою.
- Імеджин, ламанути інсту Головнокомандувача ворожих армії й, замість поширення дезінфи та створення паніки просто поміняти аву на путіна на ведмеді.
- У мережі вже жартують, що “хтось зламав генералу Instagram, а Валерій Федорович за це комусь зламає шию”.
- Ой не заздрю я тому мамчиному хакеру, який це зробив… Скоро на одного трупіка буде більше
- Хтось був “Джокером днр”, а стане “Вантажом 200”. Нормальна еволюція.
- Та засуньте тобі того путіна в сраку, ру*ня. Зламати сторінку у соцмережі, яка заборонена у вашому мордорі – це просто пабєда… Дебіли.
- “Джокер днр” проник у тіло іншого російського військовослужбовця. Гугліть “Два російські військові у палатці”
Анатолій Штефан “Штірліц” підтвердив, що акаунт головкома зламали. За його словами, на сторінці Залужного наразі проводяться роботи щодо відновлення доступу.
Зауважимо! DELTA – це американська програма управління військами, якою користуються ЗСУ. Раніше повідомлялося, що її зламав хакер на прізвисько Джокер, який переїхав із України до ДНР.