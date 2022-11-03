Російські хакери зламали Інстаграм Залужного. Як відомо, соцмережа належить компанії Meta, яка заборонена та визнана екстремістською організацією на території Росії.

Варто зазначити, що сторінку Залужного в соцмережі офіційно не верифіковано.

Як зараз виглядає обліковий запис Валерія Залужного і що про це думають українці, передає NNS.

Ще буквально два дні тому Головнокомандувач ЗСУ публікував на своїй сторінці у Instagram фото та відео. А сьогодні його сторінку захопив хакер, котрий називає себе Джокером.

Хакер змінив аватарку генерала на російський триколор з Путіним на ведмеді.

Й трохи пізніше з’явилася картинка з підписом українською мовою: “Так, я підтверджую, що Джокер ДНР проник до DELTA“. Також з’явилося посилання на телеграм-канал Джокера – переходити по ньому не рекомендується.

Власне, на цьому всі злочини Джокера і закінчилися. Українці швидко зрозуміли, що якийсь криворукий хакер дістався сторінки Залужного. Вони сміються та впевнені, що відповідь за таке порушення буде дуже жорсткою.

Імеджин, ламанути інсту Головнокомандувача ворожих армії й, замість поширення дезінфи та створення паніки просто поміняти аву на путіна на ведмеді.

У мережі вже жартують, що “хтось зламав генералу Instagram, а Валерій Федорович за це комусь зламає шию”.

Ой не заздрю я тому мамчиному хакеру, який це зробив… Скоро на одного трупіка буде більше

Хтось був “Джокером днр”, а стане “Вантажом 200”. Нормальна еволюція.

Та засуньте тобі того путіна в сраку, ру*ня. Зламати сторінку у соцмережі, яка заборонена у вашому мордорі – це просто пабєда… Дебіли.

“Джокер днр” проник у тіло іншого російського військовослужбовця. Гугліть “Два російські військові у палатці”

Анатолій Штефан “Штірліц” підтвердив, що акаунт головкома зламали. За його словами, на сторінці Залужного наразі проводяться роботи щодо відновлення доступу.

Зауважимо! DELTA – це американська програма управління військами, якою користуються ЗСУ. Раніше повідомлялося, що її зламав хакер на прізвисько Джокер, який переїхав із України до ДНР.